Davutoğlu koalisyon önermedi; HDP 'teklif gelirse değerlendiririz' dedi

HDP'nin İmralı heyeti, koalisyon müzakerelerinin sonuncusu olan AKP ile HDP arasındaki görüşme sonrası açıklama yapıyor. Heyet adına sözcü olarak basın toplantısı düzenleyen HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilkelerimize uyulması durumunda katkı sunucu bir muhalefet sunacağımızı belirttik" dedi. Önder, "İlkesel başlıklarımız adalet, barış, demokrasi..." ifadesini kullandı. Sırrı Süreyya Önder konuşmasının devamında "HDP'ye koalisyon teklifi gelirse kurullarımızda değerlendiririz" dedi.

"Demokrasi ve silah HDP'nin asla kabul etmediği bir şeydir" diyen Önder, "Demokrasi yükseldikçe silah azalır" diye konuştu.

Sırrrı Süreyya Önder, AKP heyetine, "ülke ve milletin menfaatleri için en hayırlı koalisyon modelinin AKP ile CHP'nin ile yapacağı bir koalisyon olduğunu" ilettiklerini söyledi.

HDP heyetinin açıklamasından satır başları şöyle:

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Partimizin yaklaşım ve önerilerini paylaştık. Sayın Başbakan da kendi düşüncelerini açıkladı. Başta 7 Haziran sonuçlarının değerlendirmesi olmak üzere, izleyecekleri yol ve yöntemleri bizimle paylaştılar. Koalisyon ayrı bir başlık olarak ele alındı. Partimizin adalet, barış ve demokrasi başlığı altındaki 3 temel ilkesel duruşumuzu aktarma imkanı bulduk.

Bir Ak Parti ve CHP koalisyonunu bu üç başlık altında gerçekleşmesi doğrultusunda bu yapıya yapıcı bir muhalefet tutumu alacağımızı belirttik. Başbakan da koalisyon ve diğer teme meselelerimiz hakkındaki fikirlerini paylaştık. Temaslarımız gerektikçe sürmesi, kesintiye uğramaması konusunda mutabık kaldık.



Bu ülkedeki hükümetin oy kaybı, tek başına yeniden iktidarı elde edememesi ve yeni kurulacak olan değişik hükümet alternatiflerinin temle meselesi çözüm süreci olmak zorunda. Ülkemizdeki bozucu alanların; istihdamdan tutun kadın meselesine kadar ekonomik bunalmışlığımızdan bölgesel sıkışmaya kadar tümü barış süreci konusunda alacağımız tutumla bire bir ilgilidir. Barış meselesi demokratik çözüm meselesi bu ülkenin bir alt başlığı değil teme meselemizdir. Hiçbir hükümet görüşmesi çözüm sürecinden ayrı ele alınamaz çözüm süreci de hükümet meselelerinden ayrı ele alınamaz.

Öcalan bu ülkede barış ve demokratik hareketlerin tema geliştiricisi ve teminatı olmuştur. Bizim ona sıradan bir ziyaret yapmamız söz konusu değildir. Devlette devamlılık esastır denir ya…

Barış sürece o kırılmasına sebep olan, yok sayılan doğru bulunmayan Dolmabahçe deklarasyonu şartlarına dönerek daha ileri bir noktadan ele alınmak durumunda. Bu ülkemizi ilgilendiren konu olmaktan çıkmış bölgemizin, komşularımızın ve insanlığı ilgilendirecek bir durum almıştır. Bizim talebimiz görüşmekle ilgili bir talep değildir. Süreç bağlantılıdır.

Soru & cevap

Davutoğlu HDP’nin neler yapabileceğini görmemiz gerekir dedi?

HDP’nin seçimlerde alınan sonuçlar tüm soruların cevabı niteliğindedir. Sayın başbakan da biz de söyledik. Sayın Demirtaş’ın dile getirdiği şekilde söyleyeyim. “Demokrasi ile silah bir arada olamaz” Ama ikisinin bir arada olamaması gerçeği birinin yükselmesiyle doğru orantılıdır. Demokrasi ne kadar yükselirse silah yok olur. Salt bir meseleyi silah boyutuna indirerek, demokrasiden ayrı olarak ele almak bu meselenin ağırlığını göz ardı etmek demektir.

Adaya gidecek misiniz ? net bir yanıt aldınız mı? Neden HDP hükümetin bir parçası olmuyor?

Hükümetten adaya gidiş konusunda bize net bir takvim iletilmiş değil.

Bütün ülkenin hayrı için en çok oy almış iki siyasi partinin, geniş mutabakat zeminin şart olduğunu düşünüyoruz.

İmralı masası meselesi

Bizim heyet üyelerinin tutumuna dahil değerlendirmeler, keyfiliğini ifade etmiyor. İlkesel tutumlara dönük değerlendirmeler oldu. Ama herkesin kavraması gereken şu ki anlaşamadığınız insanlarla müzakere edersiniz. İmralı’daki masa bu büyüklükteki bir masaydı. Biz bunu böyle bir ima amacıyla düşünmedik. Mütavazi bir salonda siyaset yürütmeye çalışıyoruz. Sayın misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz tek masaydı. Bizim geleneğimiz imalarla siyaset yapmaz. Yalın ve açık ilkelerimiz var.

Demirtaş’ın çağrısı için “Seni başkan yaptırmayacağız derken aslan kesiliyorsunuz silah bırakma çağrısı yaparken sessizsiniz” eleştirileri…

Bu değerlendirmeye yapan herkes bu sloganımızın ve tutumumuzun kronolojisine baksın. Seni başkan yaptırmayacağız sözü itibarsızlaştırma çabaları üzerinde söylenmiştir.

Devletin ve iktidarın kendini birkaç kez tekzip etmesi gerekir görüşmeleri durdurmak için. Bu süreç devam etmelidir ama daha ileri bir adımla ve ciddiyetle.

Başbakanı 2 eş başkan uğurladı, ne anlama geliyor?

Sen söyleyince acaba ne çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Medeni insan ilişkisi çıkarabiliriz. Sosyal davranış biçimi, temel ahlakı tavırlar çıkarabiliriz. Görüşme daha uzun sürecekti, başlıkların geniş bir tartışma gerektiğini gösterdi. Sayın Başbakan’da bunu düşündü ancak programı vardı. Bu başlıkları değerlendirmek üzere ayrıldık. Her medeni insan gibi misafirimizi uğurladık.