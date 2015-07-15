Davutoğlu, Demirtaş'a 'Selahattin' dedi mi?

İlk tur koalisyon müzakerelerinin sonuncusu olan AKP-HDP görüşmesinde akıllara, 7 Haziran seçimi öncesi HDP lideri Demirtaş için "Ona bir daha Selahattin demeyeceğim" açıklaması yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu ifadeyi kullanıp kullanmadığı sorusunu geldi. Bu sorulara yanıt HDP kaynaklarından geldi. hurriyet.com.tr'nin aldığı bilgiye göre, görüşme sırasında Davutoğlu, HDP liderine birkaç kez "Selahattin Bey" dedi.

Sivil plakalı araçla parti genel merkezine gelen Davutoğlu'nu HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra HDP Genel Merkezi'nin üçüncü katındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantı salonuna geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen ve 11.00'de başlayan görüşme 12:58'de bitti. Böylece; CHP ile 1 saat 40 dakika, MHP ile 1 saat 45 dakika görüşen Davutoğlu, en uzun ziyaretini 1 saat 58 dakika ile HDP ile gerçekleştirmiş oldu.

