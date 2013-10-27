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Politika

Ertuğrul Kürkçü: Sırrı Süreyya Önder HDP'nin İstanbul adayı olmayı hak ediyor

HDP’nin İstanbul adayının büyük bir olasılıkla Sırrı Süreyya Önder olacağını söyleyen Kürkçü, 'Olursa bunu hak eder' dedi

27 Ekim 2013 01:47


HDP Genel Başkanlığı'na seçilmesi beklenen Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin İstanbul adayının büyük olasılıkla Sırrı Süreyya Önder olacağını söyledi. Kürkçü, 'HDK ve Gezi direnişi zeminlerinde bu adaylığa onay aldıkları anda' gerekli duyuruyu yapacaklarını belirtti.

HDP Genel Başkanı olması beklenen Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDK Genel Kurulu öncesinde Fırat Haber Ajansı’ndan Arzu Demir’e konuştu.

HDP’nin, HDK’nin sürdürdüğü toplumsal mücadeleye siyasi kürsü oluşturacağını söyleyen Kürkçü, “Bu siyasal mücadeleyi hem yerel meclislere, hem parlamentoya taşımak için HDK’nin en önemli araçlarından birisi olacak. HDK, aşağıda, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta sürüp giden mücadele içerisinde yer alacak” dedi.

HDP’nin İstanbul adayının büyük bir olasılıkla Sırrı Süreyya Önder olacağını söyleyen Kürkçü, “Olursa bunu hak eder. Ancak bunu bizim olması gereken tartışma devrelerden geçmeden ilan etmemiz, bizim, iç demokrasimizde tutarsızlık olur. Hem bütün bileşenlerimizle, hem kongrede, hem partide, hem de esasen İstanbul’u bugün en önemli tartışma merkezi haline getiren Gezi isyanı zeminlerinde bu adaylığa tasvip arayacağız, onay arayacağız. Bu onayı elde ettiğimiz an, Sırrı Süreyya Önder bizim adayımızdır” diye konuştu.

Kürkçü, CHP ile bir ittifakın söz konusu olmadığının da altını çizdi: “Böyle bir ittifak yoktur. Bize yakıştırılan arkamızdan konuşulan, AKP çevreleri tarafından bize yamanmaya çalışılan CHP ittifakı meselesi külliyen gündem dışıdır. Biz hiçbir siyasi partiyle bir düzen siyasi partisiyle ittifak etmeyeceğiz. Bunun altını açıkça çiziyoruz. Ama biz her türlü sosyal ittifaka hazırız. Bu sosyal ittifakların üzerinde yükselebilecek bütün adaylara da, partisi, dini, mezhebi, kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun kabule de bugünden hazırız.”

İstanbul ya da başka bir il için ittifak ya da pazarlık içinde olmadıklarını söyleyen Kürkçü, “Böyle bir durum ortaya çıkacak olursa halkın göz önünde olur olacaktır. Başka türlüsü de ne bize yakışır, ne halkın istemine uyar, ne de bugünkü gidişat açıcısından baktığımızdan Türkiye ’nin geleceği kentlerin geleceği için merkezden farklı hiçbir şey söylemeyen muhalefet partileriyle böyle bir işbirliği ve ittifak kapısı bizim için açık değildir" dedi.

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