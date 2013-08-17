HDK’nın Ankara’daki Rojava eyleminde bıçaklı saldırı; 1 yaralı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Meclisi’nin Kızılay Güvenpark'ta Rojava'yla dayanışma eyleminin bitiminde iki kişi protestoculara bıçakla saldırdı, bir kişi yaralandı. Polis bir saldırganı gözaltına alırken, havaya ateş açarak protestocuları dağıttı.

Bianet'ten Ahmet Saymadi'nin haberine göre, Ankara Meclisi'nin her hafta Cumartesi günü saat 18.00'de Güvenpark'ta yaptığı Rojava'yla dayanışma eylemine Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Yavuz Önen ve Fatma Gök, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanları Nejla Kurul ve Tuncay Yılmaz, HDK Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, BDP'li Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel de katıldı.

‘Ben askerim’ dedi, saldırdı

Yaklaşık yarım saat süren eylemden önce iki kişi eylemcilere saldırmaya çalıştı ancak protestocular saldırganları uzaklaştırdı. Göstericilerden birisinin saldırı sırasında “Ben askerim” diye bağırdığı öğrenildi. Eylem süresince yolun karşı tarafındaki trafik polisleriyle sohbet eden iki saldırgan eylemin bitmesinden, eylemcilerin dağılmasından sonra orada bekleyen birkaç protestocuya bıçakla tekrar saldırdı. HDK üyesi İsmail Çelebi üç yerinden bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.

Polis havaya ateş açarak eylemcileri dağıttı ve saldırganlardan birini gözaltına aldı. Ağır yaralanan Çelebi, Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimlikleri kontrol edilen şahısların asker olduğu anlaşıldı. Saldırganlar daha sonra askeri inzibata teslim edildi.