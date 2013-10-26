HDP Kongresi'nde Abdullah Öcalan'ın mesajı okunacak

İmralı adasına giden BDP Heyeti’nde bulunan Grup Başkanvekili Pervin Buldan, yarınki HDP Olağanüstü Kongresi’nde Abdullah Öcalan’ın mesajını okuyacak.

Ankara’da toplanan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Kurulu’ndan Öcalan sürprizi yaşandı.

Abdullah Öcalan, Pervin Buldan ve İdris Baluken’den oluşan BDP heyetiyle İmralı’da son yaptığı görüşmede HDP fikrinin Mahir Çayan’ın emaneti olduğunu söylemiş, “Halkın tüm sorunlarına çözüm üreten yeni bir ruhla ortaya çıkması gerektiğini” ifade etmişti.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, yarınki HDP 1. Olağanüstü Kongresi’nde Abdullah Öcalan’ın mesajını okuyacağını ifade etti.