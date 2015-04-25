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Politika

HDP'nin 3 seçim bürosuna saldırı

HDP'nin İstanbul Küçükçekmece, Ankara Keçiören ve Muğla Milas'taki seçim büroları saldırıya uğradı

25 Nisan 2015 21:15

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İstanbul Küçükçekmece, Ankara Keçiören ve Muğla Milas'taki seçim bürolarına saldırılar düzenlendi. HDP Genel Merkezi de geçitiğimiz hafta silahlı saldırıya uğramıştı.

İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde bulunan HDP seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişiler dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Büronun önce taşlandığı daha sonra da büroya silahla iki el ateş açtığı belirtildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırı nedeniyle yaralanan olmadı. Silahlı saldırı nedeniyle seçim bürosunun camında maddi hasar oluştu.

 

Ankara ve Muğla'da da...

 

IMC TV'nin haberine göre, Ankara Keçiören’de HDP seçim bürosu, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, kameralara yakalanmamak için büronun arka tarafındaki camlarını kırdı. HDP Keçiören İlçe Eş Başkanı Saadet Kayran, saldırıya ilişkin, “Bölgede halkımız partiye sahip çıkıyor. O yüzden gündüz değil gece karanlığında gelip saldırıyorlar. Bu saldırılar nafile” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde ise geçen Pazartesi açılışı gerçekleştirilen HDP seçim irtibat bürosu, dün gece kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda seçim bürosunun camları kırıldı. HDP PM Üyesi Murat Aydın, “Seçim sürecinde bu tür saldırılarla provokasyona açık ortamlar yaratmaya çalışacaklardır. Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, barajı onların üzerine yıkacağız” dedi.

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