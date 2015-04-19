HDP'ye silahlı saldırıda gözaltına alınan zanlılardan biri 2011’de de BDP il binasına molotof atmış

HDP Genel Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlılardan K.B.Ş.'nin 2011'de BDP il binasına molotofkokteyli atılmasına karıştığı belirlendi.

HDP'nin önceki sabah saat 04.00 sıralarında Büklüm Sokak'ta bulunan Genel Merkezi'ne ateş açılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının K.B.Ş ve B.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan birini evinde, diğerini ise sokakta gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırı sırasında kullanılan silahın aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Araçla silah da ele geçirildi

AA’nın haberine göre, HDP genel merkezine silahla ateş açtıkları tespit edilen iki kişinin gözaltına alınmasının ardından olayda kullandıkları araç ile silah da ele geçirildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı olayını gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına almıştı. Ekiplerin sürdürdüğü soruşturma neticesinde zanlıların olayda kullandığı 06 AJ 1962 plakalı otomobil ile saldırıyı gerçekleştirdikleri silahta ele geçirildi.

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Büklüm Sokak'ta bulunan HDP Genel Merkezi'ne ateş açılmış, saldırıda bina ve parti bayrağına kurşun isabet ederken, olayla ilgili K.B.Ş ve B.K. gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü..

K.B.Ş.'nin Temmuz 2011'de BDP Ankara İl Başkanlığı'na molotof atılması olayına karıştığı gerekçesiyle yargılandığı belirlendi.