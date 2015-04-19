T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'ye silahlı saldırıda gözaltına alınan zanlılardan biri 2011’de de BDP il binasına molotof atmış

İki kişinin gözaltına alınmasının ardından olayda kullandıkları araç ve silah ele geçirildi

19 Nisan 2015 14:49

HDP Genel Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlılardan K.B.Ş.'nin 2011'de BDP il binasına molotofkokteyli atılmasına karıştığı belirlendi.

HDP'nin önceki sabah saat 04.00 sıralarında Büklüm Sokak'ta bulunan Genel Merkezi'ne ateş açılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının K.B.Ş ve B.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan birini evinde, diğerini ise sokakta gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırı sırasında kullanılan silahın aranmasına devam edildiği öğrenildi.

 

Araçla silah da ele geçirildi

 

AA’nın haberine göre, HDP genel merkezine silahla ateş açtıkları tespit edilen iki kişinin gözaltına alınmasının ardından olayda kullandıkları araç ile silah da ele geçirildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı olayını gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına almıştı. Ekiplerin sürdürdüğü soruşturma neticesinde zanlıların olayda kullandığı 06 AJ 1962 plakalı otomobil ile saldırıyı gerçekleştirdikleri silahta ele geçirildi.

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Büklüm Sokak'ta bulunan HDP Genel Merkezi'ne ateş açılmış, saldırıda bina ve parti bayrağına kurşun isabet ederken, olayla ilgili K.B.Ş ve B.K. gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü..

K.B.Ş.'nin Temmuz 2011'de BDP Ankara İl Başkanlığı'na molotof atılması olayına karıştığı gerekçesiyle yargılandığı belirlendi. 

ETİKETLER

hdpgenelmerkezsaldırıfailleryakalandı

İlgili Haberler

HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı!

Saldırı ölen ya da yaralanan olmazken parti tabelasına kurşunların isabet ettiği öğrenildi

Yalçın Akdoğan'dan HDP'ye yönelik silahlı saldırıya kınama

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, HDP Genel Merkezi'ne silahla ateş edilmesi olayına ilişkin "Bunu kınıyorum, silah 'provokasyon' demektir" dedi

Davutoğlu'ndan HDP'ye yönelik saldırıya kınama

Başbakan Davutoğlu, HDP Genel Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Tüm partileri şiddete karşı ortak tavır olmaya çağırıyorum' dedi

HDP'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltında

HDP Genel Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24