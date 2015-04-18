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HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı!

Saldırı ölen ya da yaralanan olmazken parti tabelasına kurşunların isabet ettiği öğrenildi

18 Nisan 2015 13:21

Ankara Çankaya'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ölen ya da yaralanan olmazken parti tabelasına kurşunların isabet ettiği öğrenildi.

Güvenlik görevlisi polisin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Büklüm Sokak'ta bulunan HDP Genel Merkezi'ne yaklaşan araçtan ateş açıldı. Saldırganların açtığı ateş sonrası bina önündeki parti tabelasına kurşun isabet etti. Parti binasını koruyan polis saldırganlara ateşle karşılık verdi. Yaşanan çatışmada sokakta bulunan araçlara kurşun isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. HDP Genel Merkezi'ne gelen Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Polis saldırganların yakalanması içinde çalışmalarına devam ediyor.

 

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