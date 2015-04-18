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Davutoğlu'ndan HDP'ye yönelik saldırıya kınama

Başbakan Davutoğlu, HDP Genel Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Tüm partileri şiddete karşı ortak tavır olmaya çağırıyorum' dedi

18 Nisan 2015 20:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP binasanın kurşunlanmasıyla ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bütün partileri şiddete karşı ortak tavır almaya çağıran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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