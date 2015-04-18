Davutoğlu'ndan HDP'ye yönelik saldırıya kınama

<p>Başbakan<strong> Ahmet Davutoğlu, </strong>HDP binasanın kurşunlanmasıyla ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bütün partileri şiddete karşı ortak tavır almaya çağıran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen allowtransparency="true" class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" style="border:none;max-width:100%;min-width:220px;margin:10px 0px;padding:0px;display:block;position:absolute;visibility:hidden;"></iframe></p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-twttr-rendered="true" lang="tr">\r\n<p>HDP'ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumluların yakalanması için gereken her şey yapılıyor. 1/3</p>\r\n— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/589428830852542464">18 Nisan 2015</a></blockquote>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen allowtransparency="true" class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" frameborder="0" id="twitter-widget-1" scrolling="no" style="border:none;max-width:100%;min-width:220px;margin:10px 0px;padding:0px;display:block;position:absolute;visibility:hidden;"></iframe></p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-twttr-rendered="true" lang="tr">\r\n<p>Bu saldırının daha önce gerçekleştirilen diğer saldırılar gibi demokrasimizi ve istikrarımızı hedef aldığı açıktır. 2/3</p>\r\n— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/589428965829390336">18 Nisan 2015</a></blockquote>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen allowtransparency="true" class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" frameborder="0" id="twitter-widget-2" scrolling="no" style="border:none;max-width:100%;min-width:220px;margin:10px 0px;padding:0px;display:block;position:absolute;visibility:hidden;"></iframe></p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-twttr-rendered="true" lang="tr">\r\n<p>Tüm partileri Türkiye'nin neresinde olursa olsun şiddete karşı ortak tavır almaya çağırıyorum. 3/3</p>\r\n— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/589429070338883584">18 Nisan 2015</a></blockquote>\r\n