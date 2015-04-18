Davutoğlu'ndan HDP'ye yönelik saldırıya kınama

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP binasanın kurşunlanmasıyla ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bütün partileri şiddete karşı ortak tavır almaya çağıran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

HDP'ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumluların yakalanması için gereken her şey yapılıyor. 1/3 — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 18 Nisan 2015

Bu saldırının daha önce gerçekleştirilen diğer saldırılar gibi demokrasimizi ve istikrarımızı hedef aldığı açıktır. 2/3 — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 18 Nisan 2015