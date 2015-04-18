Mersin'de MHP'ye karşı, AKP, CHP, HDP ittifakı

Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni seçimlerinde CHP, AKP ve HDP'li üyeler ittifak yapınca, çoğunluğu oluşturan MHP'li üyeler saf dışı kaldı. Seçimde bazı MHP'liler de muhalefete oy verdi.

Ali Ekber Şen'in DHA'da yer alan haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapılan toplantıda Belediye Encümeni seçimi yapıldı. MHP'li 36, CHP'li 19, AKP'li 18 ve HDP'li 5 üyenin tam kadro katıldığı seçimlerde 5 kişilik Belediye Encümeni seçimi gizli oyla yapıldı. Seçim sonucunda AKP-CHP ve HDP koalisyonu ortaya çıktı.

Buna göre CHP'den Bayram Gönenler 47, Mehmet Güney 44, AKp'den Mehmet Sadık Türüt 43, Mustafa Turan 42 ile HDP'den Sakıp Kolancı 40 oy alarak Belediye Encümeni'ne seçildi. MHP'nin adayları Levent Dölek, Özgür Sanal ve Serdar Arslan ise yeterli oy alamayınca encümene giremedi. MHP'li bazı üyelerin de CHP'li ve AKP'i üyelere oy verdiği ortaya çıktı.

Toplantıda ayrıca, 14 ihtisas komisyonuna 7'şer üye seçimi de yapıldı. 6'şar üyenin daha önce belirlendiği komisyon seçimlerinde, her komisyona 7 üyenin seçilmesi için MHP ve AKP grupları tarafından meclise bildirilen isimler kura çekimiyle belirlendi. Başkan Kocamaz, kura çekimini ilçe belediye başkanlarına yaptırırken, her kurada üst üste AKP'li isimler çıktı. Kura çekimi sonunda ağırlıklı olarak AKP'li üyeler komisyonlarda yer aldı.

Önemli ittifak

CHP'li Meclis üyesi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan koalisyonu şöyle değerlendirdi.

"Meclisin daha iyi çalışması için geçmişteki hataların yaşanmaması için önemli bir ittifak olarak görüyoruz. Geride kalan 1 yılda meclisteki olumsuzlukların olmaması için böyle bir ittifak kuruldu. Umarız meclis bünyesinde yer alan 4 parti arasında anlamlı bir işbirliği ve birliktelik sağlanarak verimli çalışmalara imza atılır. Bu ittifak Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin üsluplarına ve uygulamalara daha çok dikkat etmelerine katkı sağlayacaktır."