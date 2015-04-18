HDP'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltında

Ankara Çankaya'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına silahlı saldırı ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olaya karışan aracın plakası belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından çeşitli adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda olayı gerçekleştirdiği öne sürülen K.B.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.

K.B.Ş.'nin Temmuz 2011'de BDP Ankara İl Başkanlığı'na molotof atılması olayına karıştığı gerekçesiyle yargılandığı belirlendi. Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise HDP Genel Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Genel Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, sorumluların yakalanması için gereken her şeyin yapıldığını ifade etti.

Davutoğlu, "Bu saldırının daha önce gerçekleştirilen diğer saldırılar gibi demokrasimizi ve istikrarımızı hedef aldığı açıktır. Tüm partileri, Türkiye'nin neresinde olursa olsun şiddete karşı ortak tavır almaya çağırıyorum" değerlendirmesinde bulundu.