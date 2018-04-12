T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Yiğitalp'ten Diyanet İşleri Başkanı'na: Çocuklara evlilik yakıştıranların sözüne itibar edilmez

Erbaş: Milletimiz böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez

14 Nisan 2018 02:23

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, deizmi ‘sapıklık’ olarak nitelendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, "Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. 

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'deizm' açıklaması: Kimse gençlerimize iftira atmasın

Kişisel Twitter hesabından Erbaş’ın deizm konusundaki sözleriyle ilgili bir haberi paylaşan Yiğitalp, Cenazelerin gömülmemesine, mezarlıklara yapılan saldırılara hatta küçücük çocuklara evlilik yakıştıranların sözüne de kimse itibar etmez…” yorumunda bulundu.

ETİKETLER

hdpsibel yiğitalpdiyanet işleri başkanıali erbaşdeizm
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-14T02:23:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/hdpli-yigitalpten-diyanet-isleri-baskanina-cocuklara-evlilik-yakistiranlarin-sozune-itibar-edilmez,605018","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/hdpli-yigitalpten-diyanet-isleri-baskanina-cocuklara-evlilik-yakistiranlarin-sozune-itibar-edilmez,605018"}]

İlgili Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'deizm' açıklaması: Kimse gençlerimize iftira atmasın

"Milletimiz böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez"

İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı'na: Kişi deist veya ateist olmakla sapık olmaz, bilakis...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'deizm' için 'sapık anlayış' değerlendirmesinde bulunmuştu

Deizm tartışması TBMM kulislerine de taşındı: FETÖ'nün toplumda yarattığı travma...

"Bu nedenle, deizmi baştan reddetmek yerine araştırmasını yapmak lazım”

Deizm için "sapık anlayış" diyen Diyanet'e Ateizm Derneği'nden yanıt

Ateizm Derneği, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24