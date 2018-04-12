HDP'li Yiğitalp'ten Diyanet İşleri Başkanı'na: Çocuklara evlilik yakıştıranların sözüne itibar edilmez

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, deizmi ‘sapıklık’ olarak nitelendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, "Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum” şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

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Kişisel Twitter hesabından Erbaş’ın deizm konusundaki sözleriyle ilgili bir haberi paylaşan Yiğitalp, Cenazelerin gömülmemesine, mezarlıklara yapılan saldırılara hatta küçücük çocuklara evlilik yakıştıranların sözüne de kimse itibar etmez…” yorumunda bulundu.