Deizm tartışması TBMM kulislerine de taşındı: FETÖ'nün toplumda yarattığı travma...

Konya'da düzenlenen "Gençlik ve İnanç Çalıştayı"nda “Gençlerin Deizm’e kaydığı” iddiasının ardından başlayan tartışma genişleyerek sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın "Bizim milletimizin hiçbir ferdi, böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın" sözleriyle reddettiği tartışma TBMM kulislerinde farklı bir bakış açısıyla değerlendiriliyor.

AKP’li bazı milletvekilleri, Deizm’e kayış olasılığını FETÖ’nün toplumda yarattığı travmayla yorumlanıyor. Adının yazılmasını istemeyen bir AKP’li milletvekili, “Toplumda, şöyle bir algı var, en iyisi denilen FETÖ cemaati böyleyse deniliyor. Darbe girişimine ve ortada dönen paralara dikkat çekiyorlar. Düşünün, çocukları okullarında okumuş, bankalara para yatırmışlar, hizmet hareketi adı altında önemli bir çoğunluk sömürüldüğünü düşünüyor. Bu nedenle, deizmi baştan reddetmek yerine araştırmasını yapmak lazım.”

Deizmciler kafir mi?

TBMM kulislerinde dini bilgileri ağırlıkta olan siyasetçilerin, Allah’ın peygamberini kabul ettikten sonra bu insanlara kafir denilemeyeceğine ilişkin yorumları dikkat çekiyor.

Deizm tartışmasında kim ne demişti?

AKP grubunun bu haftaki toplantısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın arasında geçen diyalog damga vurmuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda kürsüye çağırdığı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan bilgi almıştı.

Mili Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘deizm’ tartışmasına ilişkin CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: Densiz bir uydurma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğinin ‘Deizm’e kaydığını söylemenin "densiz bir uydurma" olduğunu savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli “Deizmle uğraşanlar, önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili Çalıştay düzenlesinler. Münafıklara, müşrik emellere, kafir niyetlere tedbir alsınlar" açıklamasında bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise söz konusu iddiaları sert bir üslupla eleştirdi. TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye'de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, 'Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediğinizde 'Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?' diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar.”

Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir düşünce" olduğunu ifade eden Erbaş, "Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor." dedi.

Deizmin hiçbir şeye karışmayan Tanrı anlayışı olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum."