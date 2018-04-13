İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı'na: Kişi deist veya ateist olmakla sapık olmaz, bilakis...

Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, gençler arasında 'deizm'in yaygınlaştığı iddiasıyla ilgili "Bizim milletimizin hiçbir ferdi, böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Twitter'da yanıt verdi. "Kişi deist veya ateist olmakla sapık olmaz" diyen Eliaçık, "Bilakis katil, hırsız, müfteri, rüşvetçi, tecavüzcü olmakla sapık olunur" dedi.

TIKLAYIN-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'deizm' açıklaması: Kimse gençlerimize iftira atmasın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün yaptığı 'deizm' açıklamasının ardından Eliaçık'ın kişisel Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın iddia ettiği gibi kişi deist veya ateist olmakla sapık olmaz. Bilakis katil, hırsız, müfteri, rüşvetçi, tecavüzcü vb. olmakla sapık olur. Din inanç, ritüel veya kimlik değil; davranıştır. Davranışı iyi olan herkes kurtulur.

"Deizme kayış" Müslüman bir iklimde din namına yapılan hurafe ve saçmalıklara isyanı ifade eder. M. İkbal'in "Kaç bu Müslümanlardan sığın İslam'a'..." dediğine benzer bir durum vardır"