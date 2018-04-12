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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'deizm' açıklaması: Kimse gençlerimize iftira atmasın

"Milletimiz böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez"

12 Nisan 2018 23:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı iddiasına ilişkin "Bizim milletimizin hiçbir ferdi, böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın" değerlendirmesinde bulundu. Konunun abartıldığı söyleyen Erbaş, " Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir?" diye sordu

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Erbaş, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Gençler arasında deizm ve ateizmin yaygınlaştığı yönündeki tartışmaya ilişkin soru üzerine Erbaş, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, 'Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediğinizde 'Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?' diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar.”

Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir düşünce" olduğunu ifade eden Erbaş, "Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor." dedi.
Deizmin hiçbir şeye karışmayan Tanrı anlayışı olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum."

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