Deizm için "sapık anlayış" diyen Diyanet'e Ateizm Derneği'nden yanıt

Ateizm Derneği, yazılı açıklama yaparak 'deizm' ile ilgili “Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez” açıklamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi. Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Ateizm Derneği açıklamasında “Vatandaşlarını dini ve felsefi görüşleri nedeniyle hakarete varan boyutlardaki beyanatlarla dışlamaya, hor görmeye ve yok etmeye çalışan bu anlayışı esefle kınıyoruz" denildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştayın sonucunda imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Bu değerlendirmenin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim böyle bir değerlendirmemiz yok” açıklamasında bulunurken dün (12 Nisan) TRT'de katıldığı programda konunun abartıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise deizm konusunda "Milletimizin hiçbir ferdi, böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yazılı açıklama yapan Ateizm Derneği, Diyanet İşleri Başkanı’nın toplumsal ayrımcılığı körükleyen ifadeler kullandığını belirtti. Açıklamada “Vatandaşlarını dini ve felsefi görüşleri nedeniyle hakarete varan boyutlardaki beyanatlarla dışlamaya, hor görmeye ve yok etmeye çalışan bu anlayışı Ateizm Derneği olarak esefle kınıyoruz! Cumhuriyet savcılarına sesleniyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamasının nefret öğeleri içerdiği belirtilen Ateizm Derneği açıklamasında “Tüm vatandaşların vergileriyle belli bir dinin, hatta belli bir mezhebin temsilciliğini yapan kurumun başındaki kişi olarak, yine tüm vatandaşların vergileri ile var olan devlet televizyonunda yaptığı nefret dolu bu açıklamalar hiçbir şekilde kabul edilemez! Türkiye Cumhuriyeti, anayasanın ikinci maddesinde de açıkça yazıldığı üzere laik bir ülkedir. Yine anayasanın ve tabi olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinde açıkça yazdığı şekliyle, herkes düşünce, vicdan, din özgürlüğüne ve aynı zamanda din veya inanç değiştirme özgürlüğüne sahiptir” denildi.