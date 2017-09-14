HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de toprağa verildi

Ankara'da hayatını kaybeden ve dün gece İncek Mezarlığı'nda defnedildikten sonra bir grubun saldırısı üzerine mezardan çıkarılan HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi.

Cenaze konvoyu, Tunceli'ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk köyünde aralarında Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü'nün de bulunduğu HDP milletvekilleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

İl merkezindeki cemevine götürülen Hatun Tuğluk'un cenazesi burada yapılan törenin ardından Atatürk mahallesindeki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Aysel Tuğluk cezaevinden aldığı süre sınırlı olduğu için cenazeye katılamadı. HDP'nin tutuklu vekili Tuğluk, dün Ankara'daki cenazeye cezaevinden aldığı özen izinle katılmıştı.

"Gözaltı işlemleri başlatıldı"

Ankara Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken; Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin gerekli idari ve adli tahkikatlar ile gözaltı işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Tuğluk, dün akşam hayatını kaybeden annesinin cenazesine özel izinle katılmıştı. Ankara Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından cenaze İncek Mezarlığı'na getirilmiş, mezarlık çevresinde toplanan bir grup, "Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmıştı. Saldırının ardından Hatun Tuğluk'un defnedilen cenazesi ailenin kararıyla mezardan çıkarılmış, cenazenin Tunceli'de toprağa verileceği duyurulmuştu.