Hükümetten HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya tepki: Hesabını verecekler

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenaze törenine yapılan saldırıyı 'çirkin' olarak niteledi.

Cenazede yaşananları kabul etmenin mümkün olmadığını kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yapanları lanetliyorum"

"Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Olan hadiseyi kabul etmek mümkün değil. Dinimize, geleneklerimize uymayan bir davranış. Kabul etmemiz mümkün değil. 20-25 kişilik bir grup bu davranışı yapıyor. Polisimiz olay yerinden uzaklaştırıyor. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Ailenin kararına saygı duyulacağı açıklaması yapıldı. Şunu da söylemek istiyorum cenazenin çıkarılması bu 20-25 kişinin yaptığı bir iş değildir. Bunu onları savunmak için söylemiyorum, bu daha büyük bir saygısızlık olur.

Bizim inancımıza göre ölen insanların defnedileceği yerlerde yapılacak olan şeyler bellidir. Bu tür davranışların kimseye faydası yok. Aksine terör örgütlerini mutlu edecek, toplumu birbirine düşürmek isteyen çevrelerin arayıp da bulamadığı şeylerdir. Milletimizin her ferdinin uyanık olması ve bu kişilerin yapacakları şeylerin kuvveden fiile geçmeden engel olması gerekir. Bir kere daha bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir."

Ne olmuştu?

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li Tuğluk, dün akşam hayatını kaybeden annesinin cenazesine özel izinle katılmıştı. Ankara Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından cenaze İncek Mezarlığı’na getirilmiş, bu sırada mezarlık çevresinde toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmıştı. Saldırının ardından Hatun Tuğluk’un defnedilen cenazesi ailenin kararıyla mezardan çıkarılmış, cenazenin Tunceli’de toprağa verileceği belirtilmişti. Saldırıyı 'sataşma' olarak nitelendiren Ankara Valiliği ise adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.