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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi vefat etti

Cenaze, Batıkent Cemevi’nden kaldırılacak

13 Eylül 2017 15:17

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk vefat etti. Saat 01.00 civarında vefat eden Hatun Tuğluk yarın Ankara’da defnedilecek. Cezaevi yönetiminden izin alan Aysel Tuğluk da cenazeye katılacak.

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre yaşlılık nedeniyle yürümekte zorlanan Hatun Tuğluk, kızının duruşmalarına tekerlekli sandalyeyle geliyordu. Vefat ettiğinde diğer kızının annesinin yanında olduğu öğrenildi.

Aysel Tuğluk’la yaşayan anne Hatun Tuğluk, HDP’liler tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Cenaze, Batıkent Cemevi’nden kaldırılacak.

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“Teyzecim bir sus ya!”

Hatun Tuğluk tekerlekli sandalyeyle geldiği Aysel Tuğluk’un duruşmasında bir şeyler söylemeye çalışınca, mahkeme başkanı tarafından “Teyzecim bir sus ya!” denilerek konuşturulmamıştı.

 

"Of oof bizde dert çok"

Duruşmaya verilen arada izleyiciler arasında bulunan, HDP’nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırıda  5 Haziran 2015'te bacaklarını kaybeden Lisa Çalan ile Aysel Tuğluk’un annesi bir süre sohbet etmişti. Hatun Tuğluk’un Lisa Çalan’a, “Ooof of bizde dert çok!” dediği duyulmuştu.

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