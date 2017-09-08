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Politika

HDP'li Aysel Tuğluk hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini reddetti

08 Eylül 2017 17:31

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuğluk'un ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Tuğluk'un avukatlarından Levent Kanat, 2 dava arasında bağlantı olduğu gerekçesiyle dosyanın "Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ana DTK dava dosyasıyla birleştirilmesini" talep etti.

Dava dosyasında polisler tarafından hazırlanan bazı tutanakların hukuka aykırı düzenlendiğini ifade eden Kanat, kaçma durumunun söz konusu olmadığını ve müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Avukat Nuray Özdoğan da dosyadaki dijital kayıtların ham hallerinin, savunmalarını hazırlamaları için kendilerine verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, taleplerin dosyaya yenilik katmayacağını iddia ederek, esas hakkındaki görüşünü açıklamak istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini reddetti.

Ardından savcıya esas hakkındaki görüşü soruldu. Savcı Cenikli, "Tuğluk'un, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığını" öne sürdü.

Savcı Cenikli, Tuğluk'un, "eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de dikkate alınarak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini ayrıca müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tuğluk'un tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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