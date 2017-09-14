Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı; cenaze mezardan çıkarıldı

Cezaevinden özel izinle çıkan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine katılanlara saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazenin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam Ankara’da hayatını kaybetti. Hatun Tuğluk’un cenazesi bugün Ankara Batıkent’te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, Ahmet Türk ile yakınları katıldı.

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenaze törenine gitti. Cenaze boyunca Tuğluk’u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Cenaze mezardan çıkarıldı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hatun Tuğluk’un cenazesi defnedilmek üzere İncek Mezalığı’na götürüldü. Burada toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz” diyerek cenazeye katılanlara saldırdı.

Çok sayı çevik kuvvet polisinin bulunduğu sırada yaşanan olaya müdahale edildi. 50 kişilik grubun saldırısının ardından cenaze mezardan çıkarıldı. Hatun Tuğluk’un cenazesinin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine katılanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, Ankara Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Olayı "sataşma girişimi" olarak niteleyen valilik, "konuyla ilgili işlem başlatıldığını" duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"13/9/2017 tarihinde vefat eden eski Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi, merhume Hatun Tuğluk’un, İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi meydana gelmiştir.

Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bu grubu mezarlık alanının dışına çıkarmıştır. Bu olaydan sonra cenaze sahipleri merhume Hatun Tuğluk’un İncek Mahallesi Mezarlığı'na defninden vazgeçmişlerdir.

Bunun üzerine, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ile birlikte derhal mezarlık alanına intikal edilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Mezarlık alanında bulunan Milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir.

Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere, bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır. Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HDP'den açıklama

Saldırıyla ilgili açıklama yapan HDP Genel Meclisi, "Eş Genel Başkan Yardımcımız Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un, Ankara Batıkent Cemevi'nden kaldırılan cenazesinin defin işlemlerinden sonra İncek Mezarlığı'nda ırkçı saldırı gerçekleşmiştir.

"Bu cenazeyi defnettirmeyeceğiz" diyerek mezarlığın etrafını saran ırkçılar nedeniyle Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay, milletvekillerimiz ve cenazeye katılanlar mezarlıkta mahsur kalmıştır. Saldırının üzerinden yarım saat geçmesine rağmen hala yeterli polis takviye edilmemiştir. dedi.

Sırrı Sakık: Birkaç saat boyunca linç tehlikesi yaşadık

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine katılan Sırrı Sakık, cenazeyi hedef alan saldırıyı anlattı: "Birkaç saat boyunca linç tehlikesi yaşadık. Bir güruh saldırdı ve bütün güvenlik güçleri seyretti. Korkunç! Şu anda cümle kuramıyorum, konuşamıyorum."

Saldırganların sayısının gittikçe arttığını kaydeden Sakık, takviye polis ekiplerinin gelmediğini söyledi. Saldırı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya görüştüğünü aktaran Sırrı Sakık, şöyle devam etti:

“Toprağın altında buluşmayı bile beceremiyorsak bu iklimi yaratan siyasetçilerin günahı yok mu? Asıl konuşulması gereken budur. Evi İncek’te bir anne. Hep pencereden bakar, beni bu mezara gömün’ dermiş. Onu vasiyeti gereği arzu ettiği mezarlığa gömmeye çalışırken ‘Buraya Kürdü, Aleviyi, Ermeniyi gömdürtmeyiz! Gömerseniz de çıkartır parçalarız!’ diye bağırdılar. İnanabiliyor musunuz? O sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım ve konuştum. ‘Durum çok vahim’ dedim. Ancak önce 20-30 kişi olan saldırganların sayısı 100’e çıktı. Takviye polis gelmedi. Saldırganlar polislere adıyla ve ‘… ağabey’ diye hitap ediyorlar; ‘…Ağabey sen de bizim sağa gel’ diye bağırıyorlardı. Bir Kürdün, bir Alevinin, bir Ermeninin bu topraklarda gömülmeye hakkı yok mu? Herkesin bu iklimin nasıl yaratıldığını sorgulaması lazım.”

Sancar: Telefonlarımıza çıkmadılar

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, saldırı başladığında Ankara Valisi’nin aradığını fakat 40 dakika sonra görüşebildiklerini anlattı. Saldırının sorumlusunun valilik ve hükümet olduğunu savunan Sancar, şunları söyledi:

“Saldırı başlar başlamaz arkadaşlar beni aradı. Hemen Ankara Valisi’ni cebinden aradım. Koruması çıktı. İncek’te cenazeye saldırı olduğunu ve derhal önlem alınması gerektiğini söyledim. Koruması bana ‘Hemen ileteceğim’ dedi ama Vali bana tam 40 dakika sonra döndü. Dedi ki, ‘Biz gömülmesini sağlarız.’ Neredesiniz bu saatte kadar’ diye sordum. Neredesiniz? Neden oraya takviye polis gönderilmiyor? Emniyetin bundan haberi vardı ve seyrettiler. Her birimiz valiyi, emniyet müdürünü ve ulaşabileceğimiz herkesi aradık. Telefonlarımıza çıkmadılar. Bu korkunç bir olay. Böyle bir alçalma olamaz! Bu organize bir iş. Bu olayın asıl sorumlusu hükümettir, valiliktir, emniyettir.”