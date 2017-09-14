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Osman Baydemir: Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesini parçalamak için traktör getirmişlerdi!

"Dün faşist, ırkçı saldırıların en iğrencine tanıklık ettik"

14 Eylül 2017 16:41

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptıkları toplantının Ankara Valisi’nin yaptığı açıklamaya bir yanıt olduğunu belirten Baydemir, "Valilik “sataşma” diyor; bu utanmazlıktır, suça ortaklıktır. Traktör getirmişlerdi, cenazeyi mezardan çıkarıp parçalamak için!" dedi

Saldırı örgütlü 

Dün faşist, ırkçı saldırıların en iğrencine tanıklık ettik. Hatun annemizin cenazesi vardığında önceden örgütlenmiş bir faşist güruhun saldırısına uğradık. Saldırı 1,5 saat kesintisiz sürdü.

Cenazeyi çıkarmak için traktör getirmişlerdi

Valilik “sataşma” diyor; bu utanmazlıktır, suça ortaklıktır. Traktör getirmişlerdi, cenazeyi mezardan çıkarıp parçalamak için! Yaşananlar bu güruhun ilk saldırısı değildi; Sivas’ın, Maraş’ın, 6-7 Eylül’ün, Dersim’in, Şeyh Said kıyamının,1915’in tezahürüydü.

Bir dönüm noktası olmak zorunda

Tüm demokrasi güçlerine sözümüz: Faşizme karşı ortaklaşmazsak ülke mezarlığa dönüşür. Dün akşam bir dönüm noktası olmak zorunda.

 

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