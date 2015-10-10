HDP'li Milletvekili: PKK 1 Kasım'dan önce 'eylemsizlik' ilan edecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, PKK’nın 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi eylemsizlik ilan edeceğini açıkladı. Özsoy, “En azından bu seçimleri huzur içerisinde, barışçıl bir şekilde yapabilmek için biz yine çalışmalarımıza devam ediyoruz, inşallah bir iki güne kadar müjdeli bir haber verebiliriz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP Bingöl İl Başkanlığı'nın 26. dönem Bingöl milletvekili adaylarını tanıttığı basın toplantısında konuşan Hişar Özsoy, PKK’nın 1 Kasım seçimleri öncesinde eylemsizlik ilan edeceğini öne sürerek, “En azından bu seçimleri huzur içerisinde, barışçıl bir şekilde yapabilmek için biz yine çalışmalarımıza devam ediyoruz, inşallah bir iki güne kadar müjdeli bir haber verebiliriz. Seçimlere kadar bu gerginlik durumunu belki biraz dindirebiliriz, seçimlerden sonra da inşallah çatışmasızlık durumunu sürdürebilmek için bir siyasi pozisyon ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Suriyelileşme riski var"





Türkiye’nin 6 aydır seçim gündeminden çıkamadığını kaydeden Özsoy, “1 Kasım’da tek bir şey istiyoruz, halk aklını ve vicdanını kullansın kime veriyorsa başımız gözümüz üzerinedir. Bu seçim meselesi, artık Ak Parti; CHP, MHP, HDP meselesinin ötesine geçmiş. Bu memlekette biz nasıl yaşayacağız. Mesele bizim üç beş vekil daha alabilmemiz meselesi değil, bu çatışmalı sürecin önüne geçemezsek belli bir siyasal istikrar oluşturamazsak Türkiye’nin Suriyelileşme riski var. Sıkıntılar derin, bunun önünü almamız lazım” diye konuştu.



1 Kasım seçimlerinden sonra pozisyon ne olursa olsun, mutlak suretle hükümet kurulacağını savunan Özsoy, “Bu memlekette bir hükümet kurulacak bu konuda kimsenin kaygısı olmasın. Bir daha seçim kaygısı kimse taşımasın bu seçimde eğer tek başına iktidar olunmazsa, elimizde doneler var mutlak suretle bir hükümet kurulacak” ifadelerini kullandı.

PKK'nın ateşkes ilan etmesi konusunda kim ne diyor?

PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal bugün katıldığı bir programda, "KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek. Eylemsizlik kararını demokrasi güçlerinin elini güçlendirmek için yapıyoruz" diye konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, PKK'nın ateşkese hazır olduğunu söylemişti. “Hükümet savaş mantığını sürdürmeye devam ederse, biz istesek de istemesek de mezarlar dolmaya devam edecek ve bu savaş Türkiye’yi aşıp tüm Ortadoğu’ya yayılacak” diyen Bayık, “Bu sorunu savaş yoluyla çözmek mümkün olsaydı yıllar önce çözülürdü” ifadelerini kullanmıştı.

KCK Eş Başkanı Besa Hozat da 7 Ekim'de Özgür Gündem yayımlanan yazısında, "Özgürlük Hareketi, HDP'nin 1 Kasım'daki büyük zaferine daha fazla katkı sunmak için tekrardan tarihi bir tutum takınarak AKP'nin tüm iğrenç planlarını bir kez daha boşa çıkaracak ve gereken hesabı soracaktır" ifadelerine yer vermişti.

Celal Başlangıç: PKK'dan seçimler için 'çatışmasızlık' kararı

Bese Hozat'ın yazısı, T24 yazarı Celal Başlangıç tarafından PKK'nın seçimler için 'çatışmasızlık kararı' aldığı şeklinde yorumlanmıştı. 8 Ekim tarihli köşe yazısında, PKK'nın seçime 15 gün kala, çatışmasızlık süreci başlatarak, savunma odakı bir konuma geçeceği beklentisini aktaran Başlangıç, "Bu karar, öğrendiğim kadarıyla 11 Ekim 2015 Pazar günü açıklanacak ve seçimlerin yapılacağı 1 Kasım'a, sandıklar kapanana kadar geçerli olacak" diye yazmıştı.