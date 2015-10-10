Başbakan'dan PKK'nın 'ateşkes' açıklamalarına yanıt: PKK son silahı bırakana kadar operasyonlar sürecek!

PKK'nın 'ateşkes' açıklamalarını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, “PKK son silahı bırakana kadar operasyonlar sürecek, biz onların eylemsizlik çağrılarını daha önce de gördük. Bundan sonra konuşulabilecek tek konu, örgütün silahlarını nasıl bırakacağı ve dağdan ineceğidir" dedi.

PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal bugün katıldığı bir programda, "KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek. Eylemsizlik kararını demokrasi güçlerinin elini güçlendirmek için yapıyoruz" diye konuşmuştu. Fransız haber ajansı AFP'ye bir röportaj veren KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık da PKK'nın ateşkese hazır olduğunu söylemişti.

"Eylemsizlikten kasıt ne, hendek kazmak da dahil mi?"

A Haber-ATV ortak yayında gündeme dair soruları cevaplayan Ahmet Davutoğlu, "Bakın ne diyorlar 'ateşkes'. Ateşkes bizim hiçbir zaman kullandığımız bir jargon değil. Eylemsizlikten kasıt ne, hendek kazmak da dahil mi? Mayın yerleştirmek de dahil mi? Çatışmasızlık dedikleri hendekler, mayınlar duracak" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Devletin ve hükümetin bu anlamda tutumu açıktır. Türkiye'de meşru emniyet güçleri dışında kimsenin silah barındırma hakkı olamaz. Kamu düzenini her yerde sağlayacağız. Kimse geçici bir aldatmanın peşinde olmasın. Biz bu kararı kolay almadık. Günlerce aylarca biz bunların çözüm sürecine saygı duymasını bekledik.

"Son terörist silahını bırakana kadar operasyonlar devam edecek"

Şunu bilsinler biz çözüm süreci iradesini devreye sokarken de çok dürüst ve samimi bir ilişkinin kararını verdik. Bakın ne diyorlar 'ateşkes'. Ateşkes bizim hiç bir zaman kullandığımız bir jargon değil. Eylemsizlikten kasıt hendek kazmakta dahil mi? Mayın yerleştirmekte dahil mi? Çatışmasızlık dedikleri hendekler, mayınlar duracak.

Bu konudaki kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin. Hiç bir şekilde tereddüt etmeyeceğiz. Son terörist silahını bırakana kadar operasyonlar devam edecek.

Çıkacaklar ve diyecekler ki, ''Silahlı mücadele denilen yöntem bitmiştir, böyle bir yöntemin karşılığı kalmamıştır. Her türlü silahı teslim ediyoruz. Hiçbir terörist artık Türkiye topraklarında barınmayacak. Türkiye topraklarından çekiliyoruz.'' Nereye çekilirlerse çekilsinler. Nasıl bir sürecin oluşacağını konuşabiliriz."