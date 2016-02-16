HDP'li Mahmut Toğrul: Cizre'deki bodrumlardan çıkarılan cenazelerin 16’sı tanınmaz halde

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği (Meya-Der) ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve operasyonları sırasında yaşananlarla ilgili dün Diyarbakır’da DBP Genel Merkez Danışma Bürosu’nda basın toplantısı düzenledi. MEYA-DER Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Ayşe Dicle, Cizre’de 3 bodrumda bulunan yaralı olarak yardım bekleyen 145 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Cenazelerin sadece 10’unun kimliğinin belirlendiğini anlatan Dicle, Mardin Cumhuriyet Savcılığı’nın cenazelerin teşhise elverişli olmadığını savunduğunu, otopsi raporları beklenmeden cenazelerin defnedilmek istendiğini vurguladı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, Gaziantep’te cenazeler otopsi için beklerken aileleri ziyaret eden HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise “20 cenazenin 16 tanesi tamamen yanmış ve tanınma imkânı olmayan cenazelerdendi. Biz hepsine ait en azından fotoğraf görmek istediğimizi söyledik. Bize fotoğrafları veremeyeceklerini belirttiler. Bir ailemiz birisini, cenazesine benzetti. Avukat arkadaşlarla aile, cenazeye baktılar ve geldiklerinde bize bir iddiada bulundular: 'Bize gösterilen cenaze ile bu fotoğraflar farklı' Biz cenazelerle oynandığını düşünüyoruz” dedi.