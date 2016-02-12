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DİHA: Cizre'deki bodrumdan 31 cenaze daha çıkarıldı

DİHA'nın haberine göre; toplam 149 kişinin bulunduğu üç binadan şimdiye kadar 82 cenaze çıkartıldı

12 Şubat 2016 01:46

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki binadan 31 cenaze daha çıkarıldığı iddia edildi.

DİHA'nın haberine göre; Cizre'de yaralıların içinde mahsur kaldığı binaların bulunduğu bölgeden 31 cenaze daha alınarak, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cizre Belediyesi'ne ait cenaze araçları 31 cenaze alarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Cudi Mahallesi Narin Sokak'ta 10 cenaze ve 52 yaralının bulunduğu eve düzenlediği operasyonun ardından iki gün önce 29 cenaze alınmış dün ise 12 cenaze alınarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bugün alınan 31 cenazenin de tıpkı diğer alınan cenazeler gibi yanmış ve parçalanmış olduğu belirtildi.

Cudi Mahallesi Bostancı Sokak'ta bulunan bodrumda hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitiren 7 cenazenin yanı sıra 15 yaralı ve 9 kişi bulunuyordu. Aynı mahallede Narin Sokak'ta bulunan ve devlet güçlerinin saldırdığı ikinci vahşet bodrumunda ise 10 cenaze ve 52 yaralının olduğu biliniyordu. Önceki gün Sur Mahallesi'nde 45 yaralının içinde bulunduğu eve yapılan saldırıda ise 22 kişi yaşamını yitirmiş 23 yaralı ise hastaneye kaldırılmayı bekliyordu. 

Toplam 149 kişinin bulunduğu bu üç binanın bulunduğu bölgeden şimdiye kadar 82 cenaze çıkartıldı. 

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