İHD Şırnak Şubesi: Cizre’de bodrum katlarından çıkartılan cenaze sayısı 100’ü aştı

Sokağa çıkma yasağının 14 Aralık'tan bu yana sürdüğü Cizre'den alınan cenazelerin otopsi için çevre kentlere gönderildiği ifade edildi. İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal, “Cizre’de çoğunluğu bodrum katından olmak üzere 100’ü aşkın cenaze çıkartıldı. Cenazeler otopsi için çevre illere gönderildi” dedi.

60 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de yaralıların üç bodrum katında mahsur kaldığı ileri sürülmüştü. Emirhan Uysal, Cizre’deki bodrum katlarından çıkartılan cenazelerden 8’inin Mardin’e, 12’sinin Şırnak merkeze, 38’nin Şanlıurfa’ya, 36’nin Silopi’ye ve son olarak sayıları belli olmayan bir kısım cenazenin de Malatya’ya gönderildiğini söyledi. Uysal, “Urfa’da sadece iki cenaze ailelerine teslim edilebildi. Cenazelerin bir kısmı yandığı için bazılarının da uzuvları koptuğu için teşhise elverişli değil” diye konuştu.

Dört kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre’de son yasak 14 Aralık’ta başlamıştı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün (11.02.2016) sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonların öğle saatleri itibariyle bittiğini duyurdu. Bakan Ala, sokağa çıkma yasağının bir süre daha süreceğini belirtmişti.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre de Şırnak'ın Cizre ilçesinde, günlerdir yaralıların bulunduğu belirtilen üç bodrumdan çıkarılan cesetlerden ikisinin teşhis edildiği bildirildi.

Dicle Haber Ajansı da149 cenazenin bulunduğu üç bodrum katından bu akşam saatlerine kadar 110 cenazenin çıkarıldığı bildirdi.