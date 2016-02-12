T24 LogoT24 Logo
Gündem

İHD Şırnak Şubesi: Cizre’de bodrum katlarından çıkartılan cenaze sayısı 100’ü aştı

Cizre'de sokağa çıkma yasağı 60 gündür devam ediyor

12 Şubat 2016 21:07

Rabia Çetin

Sokağa çıkma yasağının 14 Aralık'tan bu yana sürdüğü Cizre'den alınan cenazelerin otopsi için çevre kentlere gönderildiği ifade edildi. İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal, “Cizre’de çoğunluğu bodrum katından olmak üzere 100’ü aşkın cenaze çıkartıldı. Cenazeler otopsi için çevre illere gönderildi” dedi. 

60 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de yaralıların üç bodrum katında mahsur kaldığı ileri sürülmüştü. Emirhan Uysal, Cizre’deki bodrum katlarından çıkartılan cenazelerden 8’inin Mardin’e, 12’sinin Şırnak merkeze, 38’nin Şanlıurfa’ya, 36’nin Silopi’ye ve son olarak sayıları belli olmayan bir kısım cenazenin de Malatya’ya gönderildiğini söyledi. Uysal, “Urfa’da sadece iki cenaze ailelerine teslim edilebildi. Cenazelerin bir kısmı yandığı için bazılarının da uzuvları koptuğu için teşhise elverişli değil” diye konuştu.

Dört kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre’de son yasak 14 Aralık’ta başlamıştı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün (11.02.2016) sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonların öğle saatleri itibariyle bittiğini duyurdu. Bakan Ala, sokağa çıkma yasağının bir süre daha süreceğini belirtmişti.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre de Şırnak'ın Cizre ilçesinde, günlerdir yaralıların bulunduğu belirtilen üç bodrumdan çıkarılan cesetlerden ikisinin teşhis edildiği bildirildi.

Dicle Haber Ajansı da149 cenazenin bulunduğu üç bodrum katından bu akşam saatlerine kadar 110 cenazenin çıkarıldığı bildirdi.

 

ETİKETLER

cizreşırnaksokağa çıkma yasağıoperasyonbodrum katıyaralılarçatışmacenazeotopsimardinsilopiurfamalatyarabia çetin

İlgili Haberler

AİHM sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tedbir talebini bir kez daha reddetti

AİHM, ihtiyati tedbiri verebilmesi için elinde yeterli veri bulunmadığına karar verdi

Demirtaş: Aileler il il gezerek ölen çocuklarını teşhis etmeye çalışıyorlar

"Bütün bunların hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24