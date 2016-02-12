Demirtaş: Aileler il il gezerek ölen çocuklarını teşhis etmeye çalışıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cizre'de son 20 günde öldürülen kişilerin sayısını bilmediklerini" söyledi. "Aileler il il gezerek çocuklarını teşhis etmeye çalışıyorlar" diyen Demirtaş, "Suç işleyen kim varsa, hükümet yetkilisi de suç işlediğinde elbette onun arkasını bırakmayacağız. Gereği yapılıncaya kadar uğraşacağız" diye konuştu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Olağan Genel Kurulu'na katılan Demirtaş, şunları söyledi:

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cizre'de kaç kişinin öldüğüne dair tam rakam yok. Çünkü orada sağlıklı hiçbir işleyiş yok. Cenazelerin birçok ile dağıtıldığını duyuyoruz. Aileler il il gezerek çocuklarını teşhis etmeye çalışıyorlar. Ailelere ayrıca manevi işkence uygulanıyor. Orada tam bir savaş suçu hali var. Hükümet zannediyor ki bunların üzerini örtmek kolay olacak. Hayır, bütün bunların hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak. Suç işleyen kim varsa, nasıl ki bir genç suç işleyince peşinden koşup gereğini yapıyorlarsa bir hükümet yetkilisi de suç işlediğinde elbette onun arkasını bırakmayacağız. Gereği yapılıncaya kadar uğraşacağız."

"Protestoya herkesin saygı duyması lazım "

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun protesto edildikten sonra salonu terk etmesini değerlendiren Demirtaş, "İşçiler protesto hakkını kullanılırlar. Buna herkesin saygı duyması lazım. Bizde protesto ediliyoruz. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları, çoğu zaman hükümetin emriyle sokakta gaz ve cop yemiş, tutuklanmış, hakarete uğramış işçiler. Bir defacık da bakanı görmüşler ve protesto ediyorlar. Buna hoşgörüyle yaklaşmak lazım." ifadelerini kulandı.