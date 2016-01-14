AİHM sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tedbir talebini bir kez daha reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Şırnak'ın Silopi, Cizre ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istemiyle yapılan 5 başvuruyu daha reddetti.

Radikal'de yer alan habere göre, Silopi, Cizre ve Sur'da yaşayan 5 vatandaş adına avukatları, AİHM'e başvurdu. Başvurularda, sokağa çıkma yasağının kaldırılması, güvenlik operasyonlarının durdurulması veya uluslararası standartlara uygun yürütülmesi için geçici tedbir talebinde bulunuldu.

Mahkeme, Adalet Bakanlığının daha önceki başvurular kapsamında gönderdiği görüş doğrultusunda, bu aşamada ihtiyati tedbiri verebilmesi için elinde yeterli veri bulunmadığına karar vererek, başvuruları reddetti. AİHM'in kararında, başvuruların öncelikli olarak incelenmesine karar verildiği belirtildi.

Mahkeme, önceki gün de Şırnak’ın Cizre ilçesinde 11 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Diyarbakır Barosu’ndan Av. Neşet Girasun ve Batman Barosu’ndan Erkan Şenses'in yaptığı tedbir talebi başvurusunu reddetmişti. Kararda, "Bölgedeki aşikar olan vahim durum dikkate alındığında mahkeme, vücut bütünlükleri bakımından korumasız durumda olan başvuranların talep etmeleri halinde gerekli bakıma, yardıma erişebilmelerini sağlamak üzere tüm makul adımların hükümet tarafından atılacağına güvendiğini dile getirmektedir" ifadesi kullanılmıştı. Bugünkü kararın da aynı gerekçeleri içerdiği öğrenildi