AİHM, Cizre'deki sokağa çıkma yasağıyla ilgili tedbir talebini reddetti

AİHM Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve operasyonların durdurulması için tedbir konması yönündeki başvuruyu reddetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 30 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı Diyarbakır Barosu’ndan Av. Neşet Girasun ve Batman Barosu’ndan Erkan Şenses tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmış ve Cizre'nin Nur Mahallesi'nde yaşayan Ömer Elçi adına yapılan başvuruda, Şırnak Valiliği'nin 14 Aralık günü ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kaldırılması, güvenlik operasyonlarının durdurulması veya uluslararası standartlara uygun yürütülmesi için geçici tedbir talebinde bulunulmuştu.

Başvuruyu dilekçenin gönderildiği gün incelenmek üzere kayda alan AİHM tarafından Türkiye'ye gönderilen savunma talebinde sokağa çıkma yasağının yasal dayanağının ne olduğuna cevap verilmesi istendi. Hükümetin sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgede gerçekçi ve yeterli sağlık hizmetlerinin sunulup sunulamadığını ve temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığını da soran AİHM, son olarak başvurucunun evini terk etmek istemesi halinde tahliyesinin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılamadığı sorusunun da cevaplanmasını istedi. Gönderilen yazıda başvurucu temsilcisi avukatların dilekçesinde belirttiği sivil ölümlerle ilgili de Türkiye'nin savunması istendi.

Türkiye’nin savunmayı göndermesi üzerine AİHM bugün talebi karara bağladı. Avukat Erkan Şenses’in açıklamasına göre karar tek bir yargıç tarafından verildi. Kararda, “AİHM, her ne kadar bölgedeki durum çok ağır olsa da hükümetin gerekli adımları atacağına inanıyor. AİHM eldeki verilerle tedbir kararı veremeyeceğini ancak şartlar değiştiğinde tekrar başvuru yapılabileceğini kaydediyor” denildi.

Avukat Erkan Şenses, AİHM'in başvuruyu reddetmesiyle ilgili olarak, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

1- AİHM Cizre'de yaşayan Ömer Elçi hakkında yaptığımız tedbir talepli başvuruyu karara bağladı. Tek yargıç tarafından verilen karara göre — Erkan Şenses (@erkansenses) 12 Ocak 2016

2- AİHM her ne kadar bölgedeki durum çok ağır olsa da mahkeme talep edilmesi halinde hükümetin gerekli adımları atacağına inanıyor. — Erkan Şenses (@erkansenses) 12 Ocak 2016

3- AİHM eldeki verilerle tedbir kararı veremeyeceğini ancak şartlar değiştiğinde tekrar başvuru yapabileceğimizi belirtmiş. — Erkan Şenses (@erkansenses) 12 Ocak 2016

4- AİHM yapacağımız esas başvuruyu da hükümete öncelikli olarak bildireceğini belirtmiş. — Erkan Şenses (@erkansenses) 12 Ocak 2016