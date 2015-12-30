Cizre’de 17 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı AİHM’e taşındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 17 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı Diyarbakır Barosu’ndan Av. Neşet Girasun ve Batman Barosu’ndan Erkan Şenses tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. AİHM’in başvuruyu incelemek üzere kayda aldığını söyleyen Girasun, “Eylül ayında Anayasa Mahkemesi’ne yine sokağa çıkma yasağına ilişkin başvurmuştuk. Ancak talebimiz reddedilmişti. Aynı durumu yaşamamak için bu kez doğrudan AİHM’e başvurduk. Bu açıdan bu başvuru bir ilk oluyor” dedi.

AİHM'e başvuran Girasun ve Şenses, Cizre'de sokağa çıkma yasağının kaldırılması, güvenlik operasyonlarının durdurulması veya uluslararası standartlara uygun yürütülmesi için geçici tedbir talebinde bulundu.

T24'e konuşan Girasun, 28 Aralık’ta öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin memleketi olan Cizre’nin Nur Mahallesi’nde yaşayan vekilleri Ömer Elçi’nin talebi üzerine AİHM’e gittiklerini söyledi. Neşet Girasun, “Başvurumuz kayda alındı. Ancak Avrupa’da Noel tatili alındığı için kararın açıklanması Pazartesi gününe kalabilir” diye konuştu. Girasun, “AİHM'in yasağının kaldırılması yönünde karar vermesi halinde karar, sokağa çıkma yasağı açısında bir ilk olacak. Bu durumda Türkiye yasağı sonlandırmak zorunda” dedi. Girasun, AİHM'e dün başvuruda bulunduklarını, bugün kendilerine dönüş yapıldığını da sözlerine ekledi.