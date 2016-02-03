HDP'li Garo Paylan: Saray’ın yapmak istediği parlamentarizmin itibarını zedelemek

‘Mutabakat Komisyonu’ olarak da adı açıklanan yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Komisyonun HDP’li üyesi İstanbul milletvekili Garo Paylan, “Aslında Saray’ın yapmak istediği parlamentarizmin itibarını zedelemek. ‘Onlar anayasa yapamıyor’ demek” diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında yarın sabah 10.00’da toplanacak Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine Amerikan Anayasası’nın bulunduğu mukayeseli Anayasa kitapçıkları ve kırtasiye malzemeleri olan bir çanta gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık konusunda dozu giderek artan açıklamaları gölgesinde toplanacak komisyonun CHP, MHP ve HDP’li üyeleri nasıl bir başlangıç yapılacağına ilişkin T24'e değerlendirmelerde bulundu.

Usul ve esasların belirleneceği ilk toplantı öncesinde komisyonun CHP’li üyesi Namık Havutça, anayasa yapımı ve değişikliklerinin yapıldığı yerin TBMM olduğuna dikkat çekerek, “Tayyip Erdoğan’ın bir tek derdi var: Yeni anayasadan kendi saltanatını çıkaracak bir düşünce içerisinde” dedi.

MHP’nin Komisyon üyesi Oktay Öztürk, ”Cumhurbaşkanı bizi ilgilendirmiyor. Kendi kendine gelin güvey oluyor” derken komisyonun HDP’li Üyesi Garo Paylan ise, ”Aslında Saray’ın yapmak istediği parlamentarizmin itibarını zedelemek. ‘Onlar anayasa yapamıyor’ demek” diye konuştu.

Anayasa Uzlaşma bir öncekinin aksine yarın TBMM kampüsü içinde Halkla İlişkiler binasında toplanacak. İlk toplantıda bundan sonra yol haritasını belirleyecek olan çalışma usulleri belirlenecek. Komisyonun çalışma süresi tartışmanın önemli bir maddesi olarak görünüyor.

Komisyonun muhalefet partili üyelerinin değerlendirmeleri şöyle:

CHP Balıkesir Milletvekili ve Komisyon Üyesi Namık Havutça: CHP bu konuda net tutumunu ortaya koymuştur. Türkiye’nin özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik bir anayasa ihtiyacı var. Türkiye’nin darbe hukukundan, demokratik hukuk devletinden uzak yasaların temizlenmesi gerekir. Türkiye’de cumhuriyetçi parlamenter sistemin daha da güçlendirilmesi gerekiyor.

Saray ve AKP Anayasa yapım süreciyle ilgili net olmalı. Biz Başkanlık sistemine bu toplumun kültürü ve tarihinin parlamenter birikimine uygun olmadığını ve kesinlikle Türkiye’nin gündeminde bulunmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

Saltanat 1922‘de kaldırıldı. Bu toplum yeni bir saltanat ve haneden yaratmak istememektedir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir tek derdi var yeni anayasadan kendi saltanatını çıkaracak bir düşünce içerisinde. Türkiye’de anayasa değişikliğini yeni bir anayasayı yapacak yer TBMM’dir. TBMM iradesine hiç kimsenin müdahalesi kabul edilemez.

MHP: Cumhurbaşkanı kendi kendine gelin güvey oluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk: Yarın toplantıda çalışma usulleri belirlenir. Cumhurbaşkanı bize ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanı kendi kendine gelin güvey oluyor.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan: Esası belirleyecek bir usul tartışması olur. 6 ay meselesi var. HDP olarak en az bir sene olması gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun, yeni anayasa iklimi konusunda bir çağrısı olmalı. Sadece teknik bir komisyon olmadığını göstermesi lazım. Esas sorun şu anda Cumhurbaşkanının vesayeti ne boyutta olacağı. Bizim komisyon olarak bu vesayeti kabul etmeyeceğimizi sadece HDP olarak değil tüm partilerin göstermesi lazım. Bunun Meclise bir saygısızlık olarak değerlendirilmeli. Aslında Saray’ın yapmak istediği parlamentarizmin itibarını zedelemek. Onlar Anayasa yapamıyor demek isteniyor.