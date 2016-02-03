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Anayasa Uzlaşma Komisyonu işbaşı yapıyor

Anayasa Masası’nın ilk tartışma konusu, çalışma süresi olacak

03 Şubat 2016 09:26

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu yarın saat 10.00’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında işbaşı yapacak. Komisyon toplantıda ilk olarak çalışma esaslarını belirleyecek. Kararların nasıl alınacağı, masanın nasıl dağılabileceği gibi kurallar baştan belirlenecek. Komisyonu bekleyen ilk tartışma konusu “süre” olacak. AK Parti komisyona 6 ay süre vermek istiyor. Ancak, muhalefet süre sınırlamasına karşı. Bu konuda başta karar verilmese bile 6 ay sonra AKP, “Yeterince çalıştık sonuç alınamıyor” diyerek kendi Anayasa değişiklik teklifini TBMM’ye sunabilecek. CHP böyle bir gelişme olmaması için önceden güvence almaya çalışsa da, uzlaşma komisyonu dağıldıktan sonra, bir partinin kendi Anayasa değişiklik teklifi vermesini engelleyecek bir kural yok.

Habertürk’ün haberine göre, AKP, başkanlık sisteminden oluşan bir mini paketi Meclis’e sunup, 330 oyu garantiye alacak 14 milletvekilini, transfer ya da ikna yoluyla kendi safına çekerse, paket rahatlıkla referandumda milletin önüne getirilebilecek.

AK Parti bu noktaya kadar süreci taşıyıp başkanlık sistemi konusunda kararı halkın vermesini istiyor. Zaman içinde başkanlık sistemine olan desteğin artmasına güvenen AK Parti, Meclis’ten uzlaşma çıkmasa da referandumdan onay alınabileceğini hesaplıyor.

 

“Anayasal seçenek”

 

AKP’li uzlaşma komisyonu üyesi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, 330 oyla Anayasa değişikliğinin yapılıp referanduma sunulması formülüne ilişkin, “Yeni Anayasa’nın nasıl yapılabileceği Anayasa’da yazılıdır. Hangi yollarla yapılabileceği konusunda usul farkları olabilir. Bu usuller Anayasa’nın 175. maddesinde yazılıdır. 330 oyla Anayasa değişikliği de bu maddede düzenlenmiştir. Dolayısıyla bunun yapılamayacağını söylemek doğru değildir. Bu da Anayasal seçeneklerden biridir” dedi.

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