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Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun adı değişti

Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ilk toplantısı 4 Şubat'ta yapılacak

27 Ocak 2016 11:40

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun adını “Mutabakat Komisyonu” olarak değiştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis ile Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2016 yılı bütçeleri görüşüldü.

TBMM Başkanı Kahraman, bu dönemde “kalıcı ve yeni bir Anayasa” yapılması için çalışacaklarını belirtirken, liderlere destek vermeleri çağrısı yaptı. Kahraman, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun adını da “Mutabakat Komisyonu” olarak değiştirdi.

Kahraman konuşmasında, bu dönem Anayasa çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnancım odur ki; Türkiye’miz taklit olmayan, toplumun ruh köküne, manevi ve milli değerlerine dayanan, hak ve hürriyetleri teminat altına alan, toplumla uzlaşan, tarihi köklerimize, içtimai yapımıza uygun, günün şartlarına cevap veren özlü, ikide bir değişiklik yapılmasını gerektirmeyen kalıcı nitelikte yeni bir Anayasa’ya kavuşacaktır. Günümüz Türkiye’sine yakışır yeni bir Anayasa’nın kabulü konusu Meclis’in bu dönem yürütmeye çalışacağı en önemli çalışmalardan birisi olacaktır."

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