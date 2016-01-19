AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri belli oldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te oluşturulacak Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görev alacak AKP'li üyeleri açıkladı. Buna göre eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ahmet İyimaya ve Abdülhamit Gül komisyonda AKP'yi temsil edecek 3 üye olacak.

Londra'da basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Türkiye’den çok yoğun bir haftadan sonra ayrıldım. Biraz önce arkadaşlara da tebliğ ettim, Cemil Çiçek, Ahmet İyimaya, Abdülhamit Gül Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görev alacak.

Cemil Maya kamuoyunun duayenidir. Meclis başkanlığımızı yapmış ve bu anlamda Meclis sistematiğini en iyi bilen isimdir. Yine son anayasa komisyonu çalışmalarında da Meclis çalışmalarına katılmış, 12 Eylül çalkantılarını yaşamış, anayasanın aksayan yönelrini bilen bir siyasetçimiz.

Ahmet İyimaya, hukuk kavramında nadir isimlerdenndir.

Bir kitap aşığıdır. Son anayasa komisyonu çalışmasında da partimiz adına görevliydi. Abdülahmit bey yine iyi bir hukukçudur, gayretli bir siyaset adamıdır. Partiyle komisyon arasındaki bağlantıları kuracak.

Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde beklediğimden çok daha iyi bir atmasfor gördüm. Türkiye krizin ortasında ama yatarımcılarda Türkiye’ye çok büyük bir güven duyuluyor. Herhangi bir olumsuzluk, coğrafyadan kaynaklanan, bir krize şahit olmadım.