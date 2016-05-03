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Politika

HDP’li Garo Paylan: Komisyonda Ermeni kimliğimden dolayı hedef alındım!

“Şahsıma yönelik nefret söylemini ve nefret suçunu lanetliyorum!”

03 Mayıs 2016 22:48

HDP’li Garo Paylan, AKP, CHP ve MHP’nin oy birliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılması teklifini kabul ettiği toplantının öncesinde yaşanan yumruk yumruğa kavganın HDP’li milletvekillerine bir linç girişimi olduğunu söyledi. Paylan, kavganın programlı bir şekilde gerçekleştirildiğini öne sürerken AKP’li milletvekillerinin kendisine Ermeni kimliğinden dolayı nefret söylemi içeren cümlelerle hedef aldığını söyledi. 

Paylan, kavganın başlamasının ardından direkt olarak hedef alındığını ve AKP’li milletvekillerin birbirlerine “Garo burada” dediklerini aktardı.

Paylan’ın “Unutmayalım ki faşistler korkaktır, ancak kalabalık ve kalleşçe saldırırlar” sözleriyle bitirdiği yazılı açıklaması şöyle:

“Komisyon’da yaşanan saldırı, planlı bir linç girişimidir.

“2 Mayıs 2016 günü milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu’nda yaşanan tartışma ve kavga, önceden planlanmış, programlı bir linç girişimidir.

“Bugün, havuz medyasında, kavganın “fitilini ateşlediğim” ve “provoke ettiğim” haberleri çıkmış, yaşanan fiziksel şiddete HDP’li vekillerin sebep olduğu yazılarak gerçekler alenen çarpıtılmıştır.

“Oysa ki; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bir önceki görüşmelerde yaşanan kavgalara ilişkin “(...) milletvekili danışmanları bu şiddetin içinde yer aldılar” cümlesine istinaden kendisine “Hayır almadılar” karşılığını verdim. Tutanaklarda da görüldüğü üzere, bu konuşmada, herhangi bir provokasyon yoktur.

“Ardından, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in, görüntülerde de görebileceğiniz üzere fiziksel olarak bana saldırması üzerine kavga başlamış ve planlı bir lince girişilmiştir.

“Fiziksel saldırı artarak devam etmiş, saldırı devam ederken “Gelin, Garo burada!” çağrısı ve Ermeni kimliğime yönelik nefret söylemi içeren cümleleriyle AKP’li vekiller beni işaret etmiş ve hedef almışlardır.

“Geçen haftadan beri HDP’li milletvekillerine yönelik devam eden saldırılara ek olarak, AKP’li milletvekilleri tarafından şahsıma yönelik, Ermeni kimliğimden ötürü nefret söylemi içeren cümlelerle hedef alındım.   

“Bu durum, saldırıların AKP’li milletvekilleri tarafından özellikle planlanan bir linç girişimi olduğunu ve şahsımı hedef seçtiklerini ortaya koymaktadır.

“Şahsıma, kimliğime yönelik nefret söylemini ve nefret suçunu lanetliyorum.

“Unutmayalım ki faşistler korkaktır, ancak kalabalık ve kalleşçe saldırırlar.”

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