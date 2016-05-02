Hükümet Sözcüsü: Meclis'teki kavga görüntüleri yüzünden dokunulmazlık dosyalarını rafa kaldırmayız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, TBMM'de dokunulmazlıkların görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda ikinci kez kavga çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu görüntüler TBMM’ye yakışan görüntüler değil ama hiç kimse şunu zannetmesin, 'Bu görüntüler ortaya çıkar, biz geri adım attırırız' diye düşünmesin" dedi. Kurtulmuş, "Bu görüntü ayrı bir şey, hakikaten Meclis siyasetin merkezidir. Orada her fikirden insanlar bulunabilir ama kimse Meclis’in bu kötü görüntülere mahkum etme hakkı yoktur. Birileri orada gürültü çıkarıp kaba kuvvet yapacağız, biz de dokunulmazlık dosyalarını rafa kaldıracağız. Türkiye, dokunulmazlık dosyaları sürecinden kahir ekseriyetle memnundur" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu, AKP Genel Başkanı'nın il ve ilçe başkanı atama yetkisinin MKYK'ya devredilmesinin ardından ilk kez toplandı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan ve 8 saat süren Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Terör saldırılarının milletimize zarar veremez noktaya gelebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Birimlerimiz büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Yüzde 99 olsa bile açıklama yapmıyoruz. Kesinleşince açıklamaları yapıyoruz.

1 Mayıs'ta 140 etkinliğe yaklaşık 180 bin kişi katıldı. 20 korsan gösteride 235 kişi gözaltına alındı.

Mahalle ve çarşı bekçilerinin alınması, köy korucularının ilave alımın yapılması konusunda sunumlar yapıldı. Mühimmat konusunda ileri tekniklerde mühimmatların alınması görüşüldü.

"49 canlı bomba yakalandı"

Doğu ve Güneydoğu'da operasyonların devam ettiği bölgeden göç edenlerin geriye dönmüş olmasını görmek memnuniyet verici. Bundan sonraki süreçte de diğer yerlerdeki operasyonların bitmesi halinde dönüşlerin olacağını görüyoruz.

Ocak ayından bu yana çok sayıda önlenmiş olay var. Bunları tek tek saymak istemiyorum. Elimizde bunların notları var. Sadece rakamını söyleyeyim, 85 önemli olay önceden istihbaratları yapılarak önlenmiştir. Bunların 49'u canlı bombadır ya da bomba düzenekleri yerleştirilmiş, bombalı, patlayıcı maddelerle donatılmış araç ve gereçlerdir. Dolayısıyla bunların önlenmiş olması da Türkiye'de terörle mücadele bakımından fevkalade önemli bir tedbir olarak ortaya konuluyor.

"77 okul ağır hasarlı"

Hiç bir öğrencimizin eğitim konusunda yaşıtlarından geri kalmaması için telafiler yapıldı. Bölgedeki bütün öğrencilerimiz bu terör olaylarından etkilenmiyor. Bölgeden 10'da bir diyebileceğimiz bir rakamda öğrencilerimiz etkileniyor. 714 okuldan 77 tanesi ağır hasarlıdır.

Birimlerimiz büyük bir koordinasyon içine çalışıyor. Saldırıların failleri ve arkasındakilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Saldırılar ile ilgili bilgiler kesinleştikten sonra veriliyor.

Soru cevap

Dokunulmazlıklarla ilgili yine kavga çıktı. Geri çekilmesi söz konusu mu?

Bu görüntüler TBMM’ye yakışan görüntüler değil ama hiç kimse şunu zannetmesin, “Bu görüntüler ortaya çıkar, biz geri adım attırırız” diye düşünmesin. Bu görüntü ayrı bir şey, hakikaten Meclis siyasetin merkezidir. Orada her fikirden insanlar bulunabilir ama kimse Meclis’in bu kötü görüntülere mahkum etme hakkı yoktur. Birileri orada gürültü çıkarıp kaba kuvvet yapacağız, biz de dokunulmazlık dosyalarını rafa kaldıracağız. Türkiye, dokunulmazlık dosyaları sürecinden kahir ekseriyetle memnundur.

Türkiye ve AB ilişkileri, vize muafiyeti

64. Hükümet göreve başladığında bu hükümet reform hükümeti demiştik. Bu hükümet seçim vaatlerinin yüzde 100'ünü, reform vaatlerinin de yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Hükümetin parlamentoyu da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde samimi bir gayret sarf ediyoruz. Bunun, Avrupa'daki samimi siyasetçiler tarafından da görüleceğini düşünüyorum. Türkiye'ye karşı soğuk ilişkiler içerisinde olan, Türkiye'ye "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz" gözüyle bakan siyasetçiler de olabilir. Onların taleplerine, mazeret bulma gayretlerine cevap yetiştiremeyiz, böyle bir sorumluluğumuz da yok. Gerekli yönetmelik düzenlemelerini süratle gerçekleştiriyoruz. Bu çabalarımızın karşısında hiç kimsenin mazeret göstermemesini umuyoruz.

Geçen hafta Bakanlar Kurulu’nda Kilis’e yönelik ek tedbir paketi hazırlanacak diye. Yeni çalışmalar var mı?

Kilis de gündeme geldi. Konu hassasiyetle takip ediliyor. Önlemler gözden geçiriliyor. Özellikle önden gözetleme için bir takım adımlar atılıyor. Kilis’te mesela çok detay bir çalışma, beş kişilik bir heyet geçen pazartesiden itibaren yer aldı. Kamu diplomasisi olarak neler yapılabileceği, endişelerin nasıl giderileceği, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarıyla ne gibi adımlar atılabileceğini konuştular.