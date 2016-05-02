Meclis'teki dokunulmazlık görüşmelerinde yine kavga çıktı!

TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasının görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısında yine kavga çıktı. Milletvekilleri birbirine su fırlatırken, yer yer yumruklaşmalar yaşandı. Kavga sırasında HDP'li İdris Baluken'in kolu çıktı. Kavganın ardından ara verilen komisyonda tekrar toplanılmaya başlandı. Partililer katılmak üzere salonda buluştu. Aradan sonra komisyon gerginlikle başladı. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, toplantı resmi olarak başlamadan "HDP'li Ferhat Encü'ye ve kendisine yapılan saldırıyı" gündeme getirdi. HDP'li Özkan, "Karşı karşıya olduğumuz ahlaksızlığın farkındayız" demesinin ardından AKP milletvekilleri topluca tepki gösterdi. AKP'li Mustafa Şentop'un başlanlığında resmen başlayan komisyonda söz alan HDP'li Meral Danış Beştaş, “gerginliğin sürdüğünü ve bu koşullar altında toplantının sürdürülmesinin doğru olmadığını” söyledi. Ardından komisyon başkanı, CHP, MHP ve AKP'ye söz verdi. CHP'li Bülent Tezcan ertelenemeye destek verirken MHP Sözcüsü "ertelenebilir de, devam da edebilir" ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "komisyonun çalışabileceğini" söyledi. Ardından yapılan oylamayla Komisyonda iktidar kanadının çoğunluk oyuyla erteleme reddedildi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmelerinin ardından saat 23:00 gibi HDP milletvekillleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk etti.

Kavga nasıl başladı?

Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler yapılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz hafta yaşanan kavga görüntülerini eleştirdi. Bozdağ, bu görüntülerin vekillere yakışmadığını söyledi ve danışmanların şiddet içerisinde yer aldığını söyledi. Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan "İftira atıyorsunuz" dedi. Komisyonda gerilim tekrar arttı.



Bazı vekillerin birbirlerine pet şişe fırlattığı görüldü. Vekiller arasında tekmeler ve yumruklar da atıldı. Kavga uzun süre devam ederken, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop saat 18:30'a kadar toplantıya ara verdi. Milletvekilleri salonda beklemeye devam ediyor. Komisyonda geçtiğimiz hafta da kavga çıkmış ve toplantı pazartesi gününe ertelenmişti.

Bugün yapılan toplantıya, milletvekilleri danışmanların alınmamasına karar verilmişti.

Kavganın ardından ara verilen komisyonda tekrar toplanılmaya başlandı. Partililer katılmak üzere salonda buluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu belirtiliyor. Ayrıca AKP'den yoğun bir katılım olduğu belirtildi.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken'in koluna darp aldığını söyledi. Kavgada HDP'li Baluken'in kolunun çıktığı aktarıldı. AKP'nin toplantının kapalı olması yönünde görüş bildireceği aktarıldı.

Aradan sonra komisyon gerginlikle başladı. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, toplantı resmi olarak başlamadan HDP'li Encü'ye ve kendisine yapılan saldırıyı gündeme getirdi. HDP'li Özkan, "Karşı karşıya olduğumuz ahlaksızlığın farkındayız" demesinin ardından AKP milletvekilleri topluca tepki gösterdi.

Aralarında Ferhat Encü, Alişan Önlü, Müslüm Doğan, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü'nün bulunduğu HDP milletvekilleri komisyondaki yerini aldı.

CHP Milletvekili Okan Cemal Yüksel'in periscope'tan yayın yaptığı bildirildi.

HDP’nin erteleme talebi kabul edilmedi

Muhabir Hülya Karabağlı'nın bildirdiğine göre, AKP’li Şentop’un başkanlığında açılan komisyon toplantısı HDP adına söz alan Komisyon üyesi Meral Danış Beştaş “gerginliğin sürdüğünü ve bu koşullar altında toplantının sürdürülmesinin doğru olmadığını” söyledi ve erteleme talebinde bulundu. Komisyon Başkanı Şentop, CHP kanadına da söz verdi. CHP’li Bülent Tezcan HDP’nin erteleme talebine destek verdi. Ancak MHP Sözcüsü, “komisyonun devam edebileceğini veya ertelenebileceğini” görüşünü iletti. AKP Sözcüsü, komisyonun çalışmasından yana tavır koydu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komisyonun çalışabileceğini söyledi. Komisyon Başkanı Şentop, oylamaya geçti. Komisyonda iktidar kanadının çoğunluk oyuyla erteleme reddedildi.

Saat 23:00 gibi HDP milletvekilleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk etti.