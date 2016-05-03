TBMM'de milletvekillerinin yumruklaştığı komisyondan notlar

Anayasa Komisyonu’nun dokunulmazlıklar ilgili biri kesintiye uğrayan iki görüşmesinde AKP’liler en çok ‘provokatör’ dedikleri HDP’li Garo Paylan’ı hedef aldı. Kulislerden yansıyan bilgilere göre Paylan’ın her iki oturumda çıkan kavgalarda uzun boyluluğunun da getirdiği avantajla yumrukları bertaraf etmesi AKP’lileri hayli kızdırdı. 28 Nisan’da birçok milletvekili hastanelik olacak kadar hırpalanmıştı.

Daha önce TBMM'de karıştığı kavgalarla bir dönem sıkça konuşulan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ve Metin Külünk gibi isimler de komisyona gelerek arkadaşlarını 'destek' verdi. İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, Garo Paylan’a fiziksel müdahalede bulunan ilk kişi oldu. AKP’liler Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’i yere düşürünce HDP'liler arkadaşlarını kalabalıktan kurtardı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken bu kez en çok hırpalanan isim oldu. Kulislerde, “AKP’liler geçtiğimiz haftanın rövanşını aldı” yorumları yapıldı.



Gazeteciler linç korkusu geçirdi



Komisyondaki kavgalar stenografları ve sesçileri de çok zorladı. Komisyon kapısına yakın alanda atılan tekme tokatlar tutanak çalışanlarını korkuttu. Tutanakçıların bu korkuları görüntülere de yansıdı. Son toplantıda tutanak çalışanları daha güvenli bölümü çekildi.

Dünkü kavgada komisyon görüşmelerinde sesi alan kadın çalışan panik atak geçirdi. Korkuya kapılan kadın çalışanı AKP’nin kadın milletvekilleri yatıştırmaya çalıştı.

Gazeteciler de linç korkusu geçirdi. Salonun korunaklı yerlerine gidenler şanslı oldu, gidemeyenler kaygıyla kavgayı izleyip not aldı.

Herkes kimlik kontrolünden geçti. Milletvekili danışmanlarına izin verilmedi. Sadece komisyon başkanının izninden geçen gurup danışmanları katılabildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ her iki toplantıdaki tavrıyla kavgaya neden oldu. Kulislerde ilk toplantıda HDP Grup başkanvekili İdris Baluken’le tartışması kavgaya taşınan Bozdağ, son toplantı da kavgaya götüren konuşma yaptığı söylendi.

Anayasa Komisyonu’nda kavga öncesini gösteren tutanaklardan bazı bölümler şöyle:

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – 150 kişi 1 adamın üstüne saldırmışsınız. Ne nezaketi ya? Ayıp ya! İnsan utanır biraz “nezaket” derken!

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) – Kimsenin yaptığı yanına kalmaz, kalmamalı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Yakışmıyor Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sana yakışıyor mu? Bakansın, sana yakıyor mu? Benim söylediğimde hiçbir tane yanlış bir şey yok.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Olur mu, sabahtan beri hakaret ediyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Hiçbir hakaret unsuru içeren şey kullanmadım, hepsine bakın. “150 kişi 1 kişinin üzerine saldırıyor, bu eşkıyalıktır.” dedim, doğru da dedim.

AHMET YILDIRIM (Muş) – Hakaret görmek istiyorsanız gidin dünkü görüntülere bakın. Dünkü görüntüleri izlediniz mi?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sabahtan beri burada bağırıyorsunuz, engelliyorsunuz

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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, geçen hafta Anayasa Komisyonumuzun görüşmeleri sırasında yaşanan olumsuz görüntüleri de burada şiddetle ve nefretle kınadığımı ifade etmek isterim. Gerçekten, komisyonlar herhangi bir konunun enine boyuna tartışıldığı, olgunlaştırıldığı, eksikliklerinin tamamlandığı, yanlışlıklarının giderildiği uzman çalışması yapmaktadır ama maalesef geçen haftaki görüşmeler sırasında burada hem milletvekillerimize yakışmayan bir üslup, tartışma, itişme, kakışma yaşandı hem de orada bazı milletvekili danışmanları bu şiddetin içinde yer aldılar.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hayır almadılar.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Bırak şimdi, ben kanaatimi söylüyorum. (Gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, dinleyelim, kesmeyelim lütfen.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Ya ben bir kanaatimi söyleyeyim.

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… Herkes konuştu arkadaşlar, ne oluyor? (AK PARTİ ve HDP’li vekiller arasında karşılıklı laf atmalar)

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Kimsin sen ya!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sen kime vuruyorsun? Başkan, müdahale eder misin “Vururum” dedi.

BAŞKAN – Arkadaşlar, herkes konuştu, tahammülle dinledik, lütfen… Sessiz olalım!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Kime vuruyorsun? “Vururum” ne demek?

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Terbiyesiz!

BAŞKAN – Sükunetle… Sükunetle…

Arkadaşlar, herkes sakin olsun.

Sayın Bakanım, buyurun.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, benim geçen hafta yaşanan olumsuzluklar üzerine… (Gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın herkes istediği kadar konuşuyor sırayla. Provokasyon yapmayın. (Gürültüler)

Arkadaşlar, sakin olun… Arkadaşlar sakin olun…(Gürültüler)

Oturuma ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.35

İkinci oturumdan görüşmelerimize devam ediyoruz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Şimdi, Garo Bey, söz hakkı Sayın Parsak’taydı.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkan, Grup Başkan vekili provokasyondan bahsetti, direkt şahsımı hedef aldı, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Parsak’a, Komisyon üyelerine söz hakkı veriyorum ben.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, laf atma hakkı var mı yok mu?

BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın, burada birçok milletvekili var. Bunların hepsine söz… Komisyon üyelerinden öncelikle devam edeceğiz, lütfen.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hayır, bakın, üyeler konuşurken laflar atıldı burada. Bakın, Sayın Bakan konuşurken “Danışmanlar şiddet uyguladı.” dedi, ben yalnızca “Hayır, şiddet uygulamadılar.” dedim.

BAŞKAN – Bu konu konuşuldu, Komisyon üyesi arkadaşlarımızla da toplantı öncesi o konuyu konuştuk, lütfen.

REŞAT PETEK (Burdur) – Garo, söz verilmeden konuşma.---