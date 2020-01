HDP'li Baluken: 550 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına HDP olarak hazırız

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili olarak "550 milletvekilinin tamamının dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreçte HDP olarak hazır olduğumuz ifade etmek istiyorum. Biz dokunulmazlık zırhına bürünerek siyaset yürütmedik" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nursima Keskin'in haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Baluken, dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Ülkenin gerçek gündemini gölgelendirmek adına HDP merkezli algı operasyonlarının yapıldığını savunan Baluken, "HDP merkezli algı operasyonları yaratarak gerçek gündemin kapanması için çaba gösteriyorlar en başta Erdoğan ve AKP hükümeti yetkilileri. Uzun süredir bu ülkenin en önemli sorunlarından biri anayasal çerçevesini bilmeyen yargı kararlarını tanımadığını söyleyen bir Erdoğan, Cumhurbaşkanı sorunudur. Bu sorun meclis tarafından tartışılmaya başladıkça bir can simidi şeklinde HDP ile gündemi ortaya atarak kaostan sıyrılmaya çalışıyor. Akan kandır gerçek gündem. İç savaş boyutuna ulaşmış olan sokağa çıkma yasakları altında devlet terörü uygulamalarıdır. Türkiye'nin batısında ağzını açan her muhalife yönelik bir linç geliştirmeye çalışan saray ve zihniyeti, siyasi anlayışıdır. Bütün halkın gerçek gündemi budur" diye konuştu.

"Erdoğan'ın yargılanmasının yolu açılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin başı sıkıştığı zaman dokunulmazlık fezlekelerini gündeme getirdiklerini öne süren Baluken, şöyle konuştu:

"550 milletvekilinin tamamıyla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreçte HDP olarak hazır olduğumuz ifade etmek istiyorum. Bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nı da vatana ihanet dışındaki diğer suçlardan da yargılanmasının yolunu açacak Anayasal düzenlemenin şiddetle ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz dokunulmazlık zırhına bürünerek siyaset yürütmedik. Pratikte, alanda da herhangi bir dokunulmazlığı yok HDP'li milletvekillerinin.

Yüz kızartıcı suçlar

"Siyasallaşmış bir yargıya rağmen biz bu konuda hiçbir endişe çekince belirtmiyoruz. Hayata geçebilir diyoruz. Hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, taciz, tecavüz, yandaşa rant sağlama her türlü yüz kızartıcı suçların yargı önünde yargılanması kanaatindeyiz. Bizimle ilgili bugüne kadar hazırlanan fezlekelerin hiçbirinde yüz kızartıcı tek cümle göremezsiniz. Bunlarla ilgili tek cümle yok. O fezlekelerde düşünce özgürlüğü siyaset yapma özgürlüğü ekseninde yapmış olduğumuz siyasi çalışmalar var. O siyasi çalışmaların bugüne kadar nasıl arkasında durduk ve bundan sonra da duracağız. Bunu HDP üzerinde bir tehdit aracı korkutma unsuru olarak ikide bir kamuoyunun gündemine getirme anlayışından Erdoğan ve hükümet yetkililerin bir an önce vazgeçmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

"HDP'nin tavrı nettir"

"Teröre destek konusunda yargılanmayla ilgili süreçlerden biz kaçmadık, kaçmayacağız. Yaptıkları tehditleri zerre kadar korkutmuyor. Zerre kadar da önemsemiyoruz. Gündemimize alıp yetkili parti organlarımızla tartışmış da değiliz. Samimilerse gelsinler fezlekesi olan bütün milletvekillerinin karma komisyonda dosyalarının görüşülmeleri için gerekli girişimleri yapalım. Yine samimilerse 550 milletvekili ve cumhurbaşkanının tamamı için o konuda hazırlanacak bir anayasal teklifi gündemleştirelim. Bu konuda HDP'nin tavrı son derece nettir. Olabildiğine siyaset yapma alanımızı kısıtlandırılmaya çalışıyor."