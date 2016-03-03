MHP, dokunulmazlık fezlekeleri için TBMM’ye başvurdu

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, partisinin TBMM Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyelerinin, Karma Komisyon'un toplanarak dokunulmazlıkla ilgili fezlekeleri gündemine alması ve görüşmesi için TBMM Başkanlığı'na bugün müracaat ettiklerini söyledi. Vural, “Terörle mücadele edeceksek terör örgütüyle ve siyasi uzantılarıyla da bu örgüte üye olmak ve yardım yataklık yapmaktan dolayı haklarında fezleke olan milletvekilleriyle de mücadele etmek gerekir” diye konuştu.

Hürriyet’in haberine göre, Vural, dokunulmazlıkla ilgili fezlekelerin karma komisyon gündemine alınmasına yönelik müracaatlarını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a bir yazıyla ilettiğini bildirdi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural terörle mücadeleyi gündeme getirerek dokunulmazlık fezlekelerinin gündeme getirilmesi için TBMM'ye müracaatta bulunduklarını belirtti. Vural şunları söyledi:

"Yargının hazırlamış olduğu fezlekeler TBMM'de bekletilirken TBMM kürsüleri terör örgütüne methiyeler düzülen bir kürsü haline getirilirken meclisteki iradenin eli kolu bağlı kalması kabul edilemez. Yargının çalışmasını istiyoruz. Terörle mücadele edeceksek terör örgütüyle ve siyasi uzantılarıyla da bu örgüte üye olmak ve yardım yataklık yapmaktan dolayı haklarında fezleke olan milletvekilleriyle de mücadele etmek gerekir. Bu kararlılığın TBMM'de dile getirilmesi için yargının taleplerini tamamlaması için karma komisyonunun bunları gündemine alarak toplanması gerekmektedir."

MHP'nin anayasa ve adalet komisyonu üyeleri bu dokunulmazlıkla ilgili fezlekelerin karma komisyon gündemine alınmasına yönelik müracaatlarını TBMM başkanına bugün ilettim yazıyla. Fezlekelerin gündeme alınması için TBMM'ye bugün müracaatımızı yaptık. Dokunulmazlık dosyaları gündeme alınmalıdır. O vekili dokunulmazlık zırhıyla milletin egemenliğini temsil etmesi mümkün değildir. Bu yüzden yargının çalışmasını temin etmek üzere bu dokunulmazlık zırhının kaldırılmasını talep ediyoruz. Şu ana kadar 26'ncı dönem dokunulmazlıklarının 452 dokunulmazlık dosyası var 261 adeti HDP'nindir. Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselesidir bu. Bu zihniyetin bir dokunulmazlık zırhına tabi tutularak genel kurula havale edilmesi gerekiyor."

Öte yandan dün Selahattin Demirtaş'ın, Sur yürüyüşü için yaptığı çağrıyı eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li provokatörler hakkında hukuk ve Meclis gereğini derhal yapmalıdır. Fezlekeler bekletilmemeli, dokunulmazlıkların kaldırılmasından HDP'yi kapatmaya kadar her seçenek masaya konmalıdır" demişti.