TBMM'ye gelen 452 fezlekeden 263'ü HDP'lilere ait

HDP’li milletvekilleri hakkında son iki ayda neredeyse her gün bir fezleke düzenlenerek Meclise sunulurken, gelen 452 fezlekeden 263’ü HDP’li vekillere ait olduğu belirtildi. HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel, 'AKP ve Saray’ın HDP’yi Meclis dışında bırakmak istediğini' söyleyerek, fezlekelerle ilgili olarak, “Meclisi göreve çağıran” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu girişimine karşı “Erdoğan’ın Meclis'e talimat vermesi, onun görevi de haddi de değil” diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda HDP’li milletvekilleri hakkında Meclise sunulan fezlekeleri işaret ederek, “Bu fezlekeler parlamentonun raflarında çürümemelidir. Parlamentoda bunlar tozlanmamalıdır, gereği yapılmalıdır. Parlamento bunlara karşı nasıl tavır koyacak, millet de bunu görmelidir” demesi dokunulmazlık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Evrensel'den Hayri Demir'in haberine göre, sadece 2016 yılının ilk iki ayında HDP’lilerle ilgili 60 fezleke Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi. 2016 öncesinde HDP’li milletvekilleriyle ilgili 182 olan fezleke sayısı 263’e ulaştı.

Aynı süre içerisinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 11 farklı fezleke gönderildi. Daha önce hakkında 49 farklı fezlekesi bulunan Demirtaş hakkında Meclise sunulan fezleke sayısı bu şekilde 60’a ulaştı. Demirtaş’ın ardından Pervin Buldan, Nursel Aydoğan, İdris Baluken ve Selma Irmak haklarında en çok fezleke gönderilen milletvekilleri oldu