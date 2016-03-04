HDP Eş Genel Başkanları ile üç milletvekili hakkındaki 'dokunulmazlık fezlekesi' Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığı, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM'ye göndermek üzere Başbakanlığa sundu.

Kayapınar Spor Salonunda iki gün süren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulunda sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yaptıkları konuşma nedeniyle Demirtaş, Yüksekdağ, Irmak, Önder ve Kürkcü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na ulaştırılan fezleke, Bakanlıkça TBMM'ye gönderilmek üzere Başbakanlık'a sunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Aralık 2015'te Kayapınar Spor Salonunda iki gün süren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulunda sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yaptıkları konuşma nedeniyle Demirtaş, Yüksekdağ, Irmak, Önder ve Kürkcü hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Eş Genel başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelilerin, üzerlerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden, "dokunulmazlıklarının kaldırılması" talebinde bulunmuştu. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.