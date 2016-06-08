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HDP: Varlığımız ve siyaset alanımız Meclis'ten ibaret değil, hukuksuzluğa karşı mücadelemiz sürecek

"AYM başvurusu amacıyla gerekli olan 110 milletvekili imzası için, tüm Meclis üyelerine çağrımızı yineliyoruz"

08 Haziran 2016 18:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, odağında Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin bulunduğu, dokunulmazlıkların kaldırılması için TBMM'de kabul edilen anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunu dün akşam saatlerinde onayladı. Onayın ardından HDP’den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi başvurusu için gerekli sayı olan 110 milletvekili imzası için tüm Meclis üyelerine yapılan çağrı yinelenirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılacağı da duyuruldu. “Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz sürecektir” başlıklı yazılı açıklamada, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla beraber, Meclis aritmetiğiyle oynanarak başkanlık hayallerinin önündeki tek ciddi engel olan HDP'nin Meclis'ten uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Ancak HDP'nin varlığı ve siyaset alanı Meclis'ten ibaret olmadığından, bu amaca ulaşılması da mümkün olmayacaktır.” denildi. 

HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı'nın yasama dokunulmazlıklarının bir defaya mahsus kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliğini onaylamasının ardından, kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tanınmış olan başvuru haklarımız kullanılacaktır. 

"Bu tabloda, başta ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile seçme ve seçilme hakkının, savunma ve başvuru hakkının ihlalinden bahisle adil yargılanma hakkının da ihlal edildiği açıktır. İhlal edilen bu haklar, siyaset imkanının önünü kapamakta, barışa susamış halkları daha da kutuplaştırmaktadır. 

"Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hamlesi, siyaset üzerinde hakim kılınmaya çalışılan baskının ilk ürünü değildir. Temmuz ayından itibaren artan baskılarla belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve diğer seçilmişlerle beraber parti yöneticilerinin tutuklanması, parti binalarına yapılan sistematik saldırılar, miting ve toplantıların engellenmesi, demokratik siyaset ve parti faaliyetlerini felç etmeye yönelik adımlardan sadece bazılarıdır. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla beraber, Meclis aritmetiğiyle oynanarak başkanlık hayallerinin önündeki tek ciddi engel olan HDP'nin Meclis'ten uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Ancak HDP'nin varlığı ve siyaset alanı Meclis'ten ibaret olmadığından, bu amaca ulaşılması da mümkün olmayacaktır.

"Bu vesileyle, Anayasa'ya eklenen geçici maddenin yargısal denetimi yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmek amacıyla ulaşılması gereken 110 milletvekili imzası için, tüm Meclis üyelerine çağrımızı yineliyoruz. 

"Ayrıca temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğinden bahisle, hem demokratik siyaset imkanları gasp edilen siyasi partimiz adına, hem de milletvekillerimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılacağını kamuoyunun ve basın mensuplarının dikkatine sunuyoruz."

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