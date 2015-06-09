HDP mitinginde Türk bayrağı, LGBTİ bayrağı, Atatürk ve Öcalan posterleri yan yana dalgalandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin barajı aşması ve yüzde 13 oranında oy alması nedeniyle, İstanbul'da seçilen milletvekilleriyle birlikte Bakırköy Halk Pazarı alanında düzenlenen kutlama programına katıldı.

Alanda Türk Bayrakları, HDP ve PKK flamaları ile Abdullah Öcalan ve Atatürk posterleri yan yana dalgalanırken, partililer Demirtaş'ı beklerken bol bol halay çekti.

Kutlama programında daha sonra, HDP'den seçilen İstanbul Milletvekilleri platforma çıkarak partilileri selamladı.