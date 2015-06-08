Şırnak’ta Türk bayraklı HDP kutlaması

Şırnak’ta Ömer Kabak Meydanı'nda toplananlar HDP'nin ilden 4 milletvekili birden çıkarmasını halaylar çekerek kutladı. Kutlamalara HDP'den Milletvekili seçilen Faysal Sarıyıldız, Leyla Birlik ve Aycan İrmez de katılırken kutlamanın yapıldığı meydana Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin bayrağı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın posterinin yanı sıra bir Türk Bayrağı’nın da asılması dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ebubekir Karatoprak’ın haberine göre, kutlamada konuşan milletvekili seçilen Aycan İrmez, bugünün Kürtlerin düğünü olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Sizin bu duruşunuz için çok sevinçliyiz. İyi bir seçim yaptık. AK parti, 'HDP barajı aşmaz, biz tekrardan sistemimizi kuracağız' dedi. Ancak, Kürtler, 'Sizin sitemini kabul etmiyoruz' diyerek oy vermediler. Hepiniz şimdi görevini yerine getirdi şimdi de görev bizde biz de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz."

'Barajı yıktık, barışı da getireceğiz'

Şırnak'tan ilk kez seçilen diğer kadın vekil Leyla Birlik de duygularını şöyle dile getirdi:

"Biz diyoruz ki 'Bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılıdır.' Bizi bu yola layık gördünüz, Ankara'ya meclise gönderdiniz. Siz nasıl burada AK Parti'yi gönderdiniz, biz de onları meclisten çıkartacağız. Bugün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan açıklama yapmış 'Ancak onlar çözüm sürecinin filmini çekerler' demiş. Biz halaylar da çekmesini biliyoruz, biz barışı getirmeyi de biliyoruz, biz nasıl dedik bu barajı yıkacağız ve yıktık. Tekrar diyoruz, biz barışı da Türkiye'ye ve Kürdistan'a getireceğiz. Bunun iyi bilsinler ki, onların bütün filmlerini ortaya çıkardık. Karanlık filmleri, doğrudur onlar film çekmeyi çok iyi biliyorlar. Ama biz yakın bir zamanda barışı getireceğiz. Bu seçimde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz."