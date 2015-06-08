Yurt dışından gelen oylar HDP'yle MHP'nin vekil sayısını eşitledi

Kocaeli'de dün gece resmi olmayan sonuçlara göre 11 milletvekilinden 6'sı AKP, 3'ü CHP, 2'sini de MHP kazanmış olarak görünmesine rağmen, yurt dışı oylarının ilave edilmesiyle MHP'nin 1 milletvekili, HDP'ye geçti.

Sandık sonuçlarına göre aynı zamanda Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcoğlu, Zeki Aygün, İlyas şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemalettin Kaflı AKP'den milletvekili seçildi.

CHP'den Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, milletvekili oldu.

MHP 'de ise eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ile bu yıl ikinci sıradan gösterilen Lütfü Türkkan seçilmiş görünüyordu. Ancak sabah saatlerinde yurt dışından gelen oyların ilave edilmesiyle, MHP'nin milletvekili sayısı 1'e düştü ve HDP 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuca göre HDP'nin birinci sıra adayı Ali Haydar Konca seçilmiş oldu. MHP'nin itirazı sonucu değiştirmezse Lütfü Türkkan, Meclis'e giremeyecek.