T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş 'kutlama yok' diye uyardı, HDP'liler parti binalarında halay çekti

Demirtaş'ın, "Sokakta kutlama yapılmayacak" uyarısı üzerine Avcılar ilçe binasında kutlama yapıldı

08 Haziran 2015 19:32

Seçimde yüzde 10 barajını aşarak resmi olmayan sonuçlara göre 80 milletvekili çıkaran HDP'de partililer Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın uyarısı üzerine sokağa çıkmayarak parti binalarında gece geç saatlere kadar halay çekerek kutlama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, seçim için uzun süreden bu yana gece gündüz çalışan HDP'liler seçim yasaklarının başlaması ile birlikte seçim günü için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Sosyal medyada HDP'li kadınların evlerinde gece geç saatlere kadar çalışarak pazar günü sandıklarda görev yapacak müşahitler için peynir ve ekmekten oluşan kumanyalar hazırlarken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

İstanbul Avcılar'da müşahitlerin ilettiği ıslak mühürlü seçim sonuçlarının birleştirilmesi ardından Türkiye genelinde barajın aşılıp aşılmadığını merakla bekleyen ve ilk açıklamayı yapan Sırrı Süreyya Önder'in, "80 kadar milletvekilliğini kazandığımız anlaşılıyor" açıklamasını duyan partililer büyük sevinç yaşadı. Saatler ilerleyerek sonuçların ülke genelinde ortaya çıkmasının ardından partililer Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın, "Sokakta kutlama yapılmayacak" uyarısı üzerine Avcılar ilçe binasında uzun süre halay çekti. 

 

ETİKETLER

hdphalayavcılardemirtaşkutlamahaber

İlgili Haberler

HDP seçim kutlamasını nerede yapacağını açıkladı

Demirtaş, 'kutlamaları yarın yapacağız' diye açıklama yapş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24