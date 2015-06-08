Demirtaş 'kutlama yok' diye uyardı, HDP'liler parti binalarında halay çekti

Seçimde yüzde 10 barajını aşarak resmi olmayan sonuçlara göre 80 milletvekili çıkaran HDP'de partililer Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın uyarısı üzerine sokağa çıkmayarak parti binalarında gece geç saatlere kadar halay çekerek kutlama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, seçim için uzun süreden bu yana gece gündüz çalışan HDP'liler seçim yasaklarının başlaması ile birlikte seçim günü için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Sosyal medyada HDP'li kadınların evlerinde gece geç saatlere kadar çalışarak pazar günü sandıklarda görev yapacak müşahitler için peynir ve ekmekten oluşan kumanyalar hazırlarken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

İstanbul Avcılar'da müşahitlerin ilettiği ıslak mühürlü seçim sonuçlarının birleştirilmesi ardından Türkiye genelinde barajın aşılıp aşılmadığını merakla bekleyen ve ilk açıklamayı yapan Sırrı Süreyya Önder'in, "80 kadar milletvekilliğini kazandığımız anlaşılıyor" açıklamasını duyan partililer büyük sevinç yaşadı. Saatler ilerleyerek sonuçların ülke genelinde ortaya çıkmasının ardından partililer Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın, "Sokakta kutlama yapılmayacak" uyarısı üzerine Avcılar ilçe binasında uzun süre halay çekti.