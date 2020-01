Van'daki HDP kutlamasına polis biber gazıyla müdahale etti

Türkiye genelinde yüzde 13,1’lik oy oranı ile 80 milletvekili çıkaran HDP, Van’da da 8 milletvekilinden 7’isini alarak önemli bir başarının altına imza attı. İlk kez parti olarak seçime giren HDP’nin bu başarısı, kentte büyük bir coşkuya neden oldu. HDP Van il örgütü, halkın bu coşkusunu yaşamasını sağlamak için dün Musa Anter Parkı yanında bulunan Kültür Kavşağı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Kutlamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, Türkiye’ye çözümsüzlüğü, inkârı, sömürüyü dayatanların baraj altında kaldığını belirtti. On binlere seslenen Yüksekdağ, 'Verdiğiniz kararda pişman olmayacaksınız' dedi.

Polis kutlama yapan halka biber gazı ile müdahale etti. Polisin saldırısı sırasında biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Binlerce kişi katıldı

Fazıl Erüş’ün Evrensel’de yer alan haberine göre, Kutlamaya Van milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Lezgin Botan, Yurdusev Özsökmenler,Adem Özcaner, Remzi Özgökçe, Selami Özyaşar ve 8. sırada aday olan ancak meclise gidemeyen Yeliz Zozan Yıldırım ile HDP-DBP il yöneticileri, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Hatice Çoban, Bekir Kaya, DBP’li ilçe belediye Eş Başkanları ve on binlerce kişi katıldı.

Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü

Havai fişeklerin patlatıldığı kutlamada kitle, MKM müzik grubu ve Serhado’nun söylediği parçalar eşliğinde saatlerce halay çekerek, eğlendi. Şehrin birçok bölgesinde de vatandaşlar, araçlarıyla sirenler çalarken, kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

'Tarih yazdık'

Kutlamada ilk olarak HDP Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi konuştu. Van’da bir tarih yazdıklarını vurgulayan Dilekçi, şöyle dedi:

“Seçim çalışmalarını yürüten bir arkadaşımız hunharca katledildi. Erzurum’da bir yoldaşımız seçim aracının içinde diri diri yakılmak istendi. Bu ülkede büyük bir kargaşa yaratmak isteyenler Amed mitingimizde bomba patlattı. Amaçları seçimleri ertelemekti. Ancak Türkiye’de halklarımız son sözünü söyledi. HDP Kürdistan’ın her yerinde bir tarih yazdı. Başta Van olmak üzere Kürdistan’ın birçok ilinde AKP bir tabela partisine döndü. Halkımızın bu güçlü duruşunun önünde saygıyla eğiliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Belki 8’den 8 yapamadık ama bir tarih yazdık.”

‘Halklarımız kazandı’

Dilekçi’nin ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Her yerde haklı olanlar kazandı, halklarımız kazandı”dedi.

“Bize karanlığı, zulmü, baraj altında kalmamızı dayatanlar kaybetti”diyen Yüksekdağ, “ Van’ın büyük zaferi hepinize, hepimize kutlu olsun. Türkiye halklarımıza bu büyük zaferi armağan eden sizlerle gurur duyuyoruz ve siz kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Siz kendinizle ne kadar onur duysanız azdır. Her yerde haklı olanlar kazandı, halklarımız kazandı, bizler kazandık, direnenler kazandı. Bu gün direne direne kazananların zaferini ilan ediyoruz. Mangal gibi yüreğiyle inançlı çalışmasıyla, birliği, seferberliğiyle çalışanlar, çaba gösterenler kazandı. Bize karanlığı, zulmü, baraj altında kalmamızı dayatanlar işte onlar kaybetti. Yola çıkarken siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız dedik çok şükür sözümüzü tuttuk. Bütün Türkiye halklarına, bölge halklarına yeni bir yaşam için söz verdik. Analarımıza, şehitlerimize, geleceğimiz olan çocuklarımıza söz verdik, ezilen bütün halklarımıza söz verdik. Barışın özgürlüğün demokrasinin sözünü verdik ve işte bu sözü verenler kazandı” ifadelerini kullandı.

‘Sömürüyü dayatanlar baraj altında kaldı’

Türkiye’ye çözümsüzlüğü, inkârı, sömürüyü dayatanların baraj altında kaldığını belirten Yüksekdağ, şöyle dedi:

“Bu gün bütün Türkiye tarihsel bir zaferi konuşuyor. Siz seçim sonuçlarındaki o sayılara rakamlara bakmayın. Gerçek nedir biliyor musunuz? Bu seçimin tek kazananı, tek galibi var Halkların Demokratik Partisi. Her yerde oyumuzu umudumuzu başarımızı misliyle katladık. Her yerde Türkiye’nin geleceğine yelken açanlar kazandı. Her yerde gelecek umudu gelecek isteği kazandı. Demiştik ki ey AKP ey Cumhurbaşkanı bize zulmü haksızlığı, inkârı dayatanlar kibrinden geçilmeyenler halkımızın tepesine saraylar diktatörlükler kuranlar böyle böbürlenmeyin, güç sarhoşu olmayın halkınıza tepeden bakmayın. Günü gelir o halk size öyle bir tepeden bakar ki geleceğinizi şaşırırsınız. Artık bizleri baraj altında bırakmaya çalışanlar baraj altında kaldı. Türkiye’ye çözümsüzlüğü, inkarı sömürüyü dayatanlar baraj altında kaldı.”

‘Barajları tanımayız dedik, tanımadık yıktık’

Halkların yeni bir anayasa yazmaya başladığını vurgulayan Yüksekdağ, “Biz barajı geçtiğimiz yetmezmiş gibi bir de denizlere açıldık, denizlere. Van denizinin ve memleketimizin bütün özgürlük denizlerinin ufku ve güzelliği kazandı. Biz denizlere açılanlar hiçbir barajı tanımayanlar kazandı. Bizler kazandık, Van kazandı. Türkiye için yeni bir güne uyandık. Dün gece boyunca sokaklarda elinde büyük bir başarının zaferinin heyecanıyla coşan halkımız bu zaferi kutlayan halkımız bu güne gülümseyerek gülerek kucaklaşarak yeni bir güne merhaba dedi. Yeni günde yeni zamanda ve yeni yaşamın eşiğinde söylediğimiz her sözün arkasında duracağız. Bu topraklara özgürlüğü, barışı getireceğiz. Her yerde, bütün ezilenler için demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Artık bu ülkede inkâr edilen tek bir halk tek bir inanç kalmayacak. Kürt halkı hak ettiği büyük özgürlüğüyle işte bu gün kucaklaşıyor. Eşit dil, eşit ve ortak yaşamı bu gün kuracağını ilan ediyor. Bütün kentlerimizde zulme saldırılara ve insanlık dışı dayatmalara inat Kürt halkının eşitlik özgürlük ve barış inadı kazandı. Artık yüzde 10 barajı, 80 faşist darbesinin barajı tarihin çöplüğüne atıldı. Bunu hep birlikte yaşadık. 80 darbesinin anti demokratik inkârcı faşist anayasası bugünden itibaren hükümsüzdür. Artık halklarımız yeni bir anayasa yazmaya başladı. Türkiye’nin yeni demokratik anayasasını yazıyoruz. Bütün Türkiye halkları yine bir demokrasi hukukuna kavuşacak. Bizler 13.1 kadar büyük bir başarının altına imza attık. Bu oran varya tarihte yep yeni ve tertemiz bir sayfa açtı. Türkiye’de sandıklarda bir devrim yaptı. Bu devrimi yapan sizlersiniz, bütün Türkiye’ye kazandıran sizlersiniz. İşte bundan sonra hiçbir baraj hiçbir engel tanımayacağız. Barajları tanımayız dedik, tanımadık yıktık geçtik. Türkiye’ye dayatılan bu kötü siyasi anlayışı tanımıyoruz”dedi.

‘İktidar yürüyüşünü başlattık’

“Artık yönetilen değil yöneten oldunuz” diyen Yüksekdağ, şunlara dikkat çekti: “Halkımızla birlikte iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Halklarımızın demokratik iktidar yürüyüşünün başladığı gündür tarih böyle yazsın. Artık reddedilen sömürülen baskıyla teslim alınmaya çalışılan bir halk yok karşınızda. Zaferler kazanan, iktidara yürüyen bir halk var bütün zalimler bu gerçeği iyi görsün. Bu güne kadar demokrasiyi inkar edenler katledenler 7 Haziran zaferimizi asla ve asla unutmasın. Sizler bizden ayrılmaya koparılmaya çalışan halklarımıza barış ve kardeşlik elini uzattınız. Böyle büyük bir halk onun için yenilmez. 7 Haziran günü Türkiye’nin birliğini hep birlikte sağladık. Yaşayacağımız ortak yurt ortak vatan için temellerimizi artık. Artık hiç kimse Türkiye halklarını ayıramayacak. Bu gün bu büyük zaferin coşkusuyla yeni bir yola giriyoruz. Yeni yolda yine onur, özgürlüğün, emeğin geleceğin yoludur. Bu yolda engel tanımadan yürüyeceğimiz, mecliste en iyi varlığı göstereceğimize eminim. Vekillerimizle her yerde demokratik irademizle artık yönetilen değil yöneten oldunuz. Artık Türkiye siyasetini halklarımız yönetecek sizler yöneteceksiniz bizler seçtiğiniz temsilcileriniz olarak sadece size hizmet edeceğiz.”

‘Büyük zaferimizin asıl mimarı Öcalan’dır’

Türkiye’nin yeni iktidar gücünün HDP olduğuna dikkat çeken Yüksekdağ, son olarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin geleceği HDP’dir. Memleketin karış karış toprağını kimseye vermeye niyetimiz yok . Bu memleketin bütün farklılıkları ile hak ettiği yere kavuşması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam, kazanmaya devam. İsterdik ki Türkiye’de demokratik bir seçim yaşansın. Bizler kellesi koltukta demokrasi mücadelesi vermek zorunda kalmayalım. Özgürcü çalışma yürütelim ama bize bu seçimler dönemini zehir etmeye çalıştılar. Bize bu zaferi haram etmeye çalıştılar. Ama bizler onlara asa hakkımızı helal etmedik. Mazlumun ahı çıkıyor bugün. Bu ülkenin mazlum halkları ezilen halkları gücünü kuşanıyor, şahlanıyor. Seçim döneminde nice canımızı kaybettik,2 aylık kampanya boyunca 6 kardeşimizi şehit verdik. Sevincimize heyecanımıza kan karıştırdılar. Ölümle saldırılarla katliamlarla halkımız zaferinden koparmaya çalıştılar. Ama verdiğimiz bütün şehitlere, toprağa düşen canlarımıza rağmen bu halk dimdik ayakta ve kazandı. Bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlarımız kollarında serumla yatarken canlarıyla boğuşurken bile Diyarbakır’da seçim sandıklarına gittiler oylarını kullandılar hepsine selamlar olsun. O yoldaşlarımıza selam olsun. Bütün hapishanelerde tutsaklarımıza bin selam olsun. Birisi var ki bizim büyük zaferimizin asıl mimarıdır. HDP projesinin ilham kaynağı, mimarı ve sahibidir Kazandığımız zaferi ona ithaf ediyoruz. Sayın Öcalan’a, halklarımızın başkanına. En zor koşullarda dahi Türkiye halklarının birliğine ve barışına inandı. Asla ve asla Türkiye halklarından umudunu kesmedi. İşte bu kararlılık HDP ile birlikte 7 Haziran’da kazanmıştır. Bugün bütün Türkiye halklarını bu projeyle birleştirdik ve yeni Türkiye’nin kapısını açtık. Söylediğimiz her sözün arkasında dimdik durduk duracağız. Onu başkan yaptırmayacağız dedik ve onu başkan yaptırmadık. Halklarımıza yeni bir hak iktidarının kapısını açacağız dedik ve açtık. Çok aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. İstanbul’dan Van’a Muğla’dan Mardin’e Antalya’dan Hakkari’ye kadar artık bu yürüyüşü kimse durduramayacak. Yeni bir yaşama giriyoruz. Büyük insanlığa inandık güvendik ve bu gün büyük insanlık kazandı. Hep birlikte büyük insanlığın hak ettiği geleceği inşa edeceğiz. Baraj altına atmaya çalışanlara izin vermedik tam tersine büyük insanlığı şahlandırdık. Bu başarıda emeği geçen kadın örgütleri başta olmak üzere bütün ezilen mazlum halklarımıza teşekkür ederim. Verdiğiniz kararda pişman olmayacaksınız.”