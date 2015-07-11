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HDP mitingi bombacısı sınırda fotoğrafla aranıyormuş!

Orhan Gönder polisler tarafından yakalanmış, hakkında yoklama kaçağı olduğuna dair tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı

11 Temmuz 2015 10:23

HDP mitingine yapılan bombalı saldırıdan yakalan IŞİD’li Orhan Gönder’in Suriye ’ye girişi ve çıkışı sırasında yakalanması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün Ocak ayında sınır illerinde bulunan emniyet güçleriyle bilgi ve fotoğrafa dayalı istihbarat paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. ‘Terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak aranan Gönder’in Suriye’den Türkiye ’ye hangi yoldan girdiği ise henüz bilinmiyor. Saldırıdan iki gün önce Gönder Diyarbakır’da polisler tarafından yakalanmış, hakkında yoklama kaçağı olduğuna dair tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 414 kişinin yaralandığı HDP mitingine bomba koymakla suçlanan Orhan Gönder’in(20) aranmasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, 13 Ekim 2014 yılında ortadan kaybolan Gönder’in radikal grup ve terör örgütlerine katılmak için yurtdışına illegal yollarla girme ihtimaline karşı Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün, Gönder’e ait bilgi ve fotoğrafları Ocak ayında sınır illerinde bulunan emniyet güçleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

 

Emniyet: ‘İllegal çıkış yapabilir’

 

Orhan Gönder’in annesi Hatice Gönder IŞİD’e katılan oğlunun bulunması için 31 Aralık 2014 yılında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bir dilekçe yazdı. Konunun araştırılmasını isteyen Başbakanlık İletişim Merkezi dilekçeyi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Bunun üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü 28 Ocak’ta Gönder ile ilgili aileye bir tebligat gönderdi. Gönder’in ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ kategorisinde değerlendirildiği belirtilen tebligatta, “Başbakanlık BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) göndermiş olduğunuz 31.12.2014 tarihli 1103060 sayılı dilekçeniz Emniyet Müdürlüğümüze gereği için gönderilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada, oğlunuzun gidebileceği yerlerden araştırılmış, ayrıntılı müşteki ifadeleri alınmış, alınan ifadeler doğrultusunda çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal gruplar ve terör örgütü kamplarına katılmak için yurt dışına illegal yollardan çıkabileceği değerlendirildiğinden oğlunuz zaman kaybedilmeden terör nitelikli kayıp şahıs kategorisine alınarak, sınır illerine anında bilgileri ve resmi gönderilmiş olup, konuya Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/8374 sayılı soruşturması kapsamında devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

 

Hatice Gönder: ‘Oğlum Türkiye’ye
nasış giriş yaptı?’

 

Adıyaman’da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra BİMER’e başvurduğunu söyleyen anne Hatice Gönder, “çocukları Suriye’ye giden iki kadınla beraber Aralık ayında başbakanla görüştüm. Görüşme sonrası başbakanın korumalarından biri BİMER’e dilekçe göndermemi istediler. Üç aile çocuklarımızla ilgili dilekçemizi yazıp BİMER’e gönderdik. Daha sonra bize böyle bir tebligat gelince oğlumun en azından sınırda yakalanabileceğini düşünerek umutlandım. Ancak sonraki süreçte oğlumla ilgili bir bilgi alamadım. Oğlumla ilgili Ocak ayında sınır illerine bilgi verildiyse nasıl oluyor da oğlum Suriye’ye gidip gelip Diyarbakır’da bombalı saldırı yapabiliyor? Bu durumu anlayamıyorum. Oğlum Suriye’ye nasıl gitti? Suriye’ye gittikten sonra Türkiye’ye nasıl geri geldi? Bu sorulardan hiçbirinin cevabını bilmiyorum” dedi.

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